Acuerdo histórico para la preservación de la biodiversidad en la COP15 de la ONU en Canadá

Las delegaciones de los 196 países participantes en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad de Montreal (Canadá), COP15, llegaron a un acuerdo en la madrugada de ayer en el que, entre otras cuestiones, se comprometen a proteger a 2030 el 30% de la superficie del planeta para preservar la biodiversidad y revertir décadas de destrucción que amenazan las especies y los ecosistemas.

Con el mismo horizonte temporal, los países firmantes garantizarán que las zonas dedicadas a la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura se gestionen de forma sostenible, con un incremento sustancial del uso de prácticas respetuosas con la biodiversidad; así como que se restaurarán el 30% de los ecosistemas degradados, como mínimo.

Además, el acuerdo -en el que participa también Uruguay- contiene el compromiso de actuar en tierra y mar para que la pérdida de zonas de gran importancia para la biodiversidad, incluidos los ecosistemas de alta integridad ecológica, se aproxime a cero para 2030, respetando, al mismo tiempo, los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales.

En cuanto a mar y tierra, Uruguay ya se había comprometido a tener al menos un 17% del territorio y un 10% de las zonas marinas y costeras dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para 2020, de acuerdo a una de las metas del Convenio de Diversidad Biológica de Naciones Unidas al que Uruguay suscribió en 1992, puesto en práctica a través de un plan estratégico en 2011. No obstante, los últimos datos del Ministerio de Ambiente señalan que porcentaje de área protegida en el total del territorio es del 1,05.

Las metas

El texto final para la preservación de la biodiversidad planetaria del acuerdo firmado ayer establece cuatro metas a 2050 y 23 objetivos a 2030 para lograrlas.

Para financiar el plan se movilizarán, al menos, 200.000 millones de dólares al año procedentes tanto de fuentes públicas como privadas.

En paralelo, asumen que los países más ricos proporcionarán al menos 20.000 millones al año (objetivo a 2025) y 30.000 millones al año (objetivo a 2030) a los países en vías de desarrollo para la preservación de su naturaleza.

Las partes también se comprometen a reducir a la mitad el exceso de nutrientes y el riesgo global que suponen los pesticidas y los productos químicos altamente peligrosos a 2030.

Además, trabajarán para suprimir progresivamente o reformar subvenciones que perjudican a la biodiversidad en, al menos, 500.000 millones de dólares al año, al tiempo que aumentarán los incentivos para la conservación y el uso sostenible de la misma.

Prevenir la llegada de especies exóticas invasoras e impedir su establecimiento en las distintas zonas geográficas es otro de los puntos del acuerdo, que recoge también reducir a la mitad el desperdicio alimentario y rebajar significativamente el consumo excesivo y la generación de residuos.