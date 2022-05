Actos del 1° de mayo revelaron posiciones políticas electorales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Miles de personas salieron a las calles ayer por el Día Internacional de los Trabajadores, en distintas partes del mundo. En varios países, además de las reivindicaciones salariales y de condiciones laborales que habitualmente se plantean en esta fecha, se pusieron en evidencia posiciones políticas partidarias, anticipando en ciertos casos el clima de próximas elecciones. También se sumaron expresiones de apoyo a Ucrania.

Brasil, en dos

En ese país hubo actos de apoyo al presidente Jair Bolsonaro y otros de respaldo al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, anticipando un clima de polarización para la elección presidencial de octubre.



Bolsonaro llegó cerca del mediodía a la Explanada de los Ministerios frente al Congreso en Brasilia, punto de reunión de sus seguidores en la capital, que lo vitoreaban gritando “mito”, muchos vistiendo camisetas de Brasil. “Saludar a los que están aquí en la manifestación pacífica en defensa de la Constitución, de la democracia y de la libertad. Felicitaciones a todos en Brasilia, así como a todo Brasil que estará hoy en las calles”, dijo Bolsonaro ayer.



Tras saludar de cerca a los manifestantes, el mandatario se retiró sin ofrecer un discurso, a diferencia de otros actos. Los actos oficialistas se replicaron en Río de Janeiro y Sao Paulo.



Por su parte, el expresidente izquierdista Lula da Silva participó de un acto por el Día del Trabajador organizado por centrales sindicales en São Paulo. Criticó la inflación -que acumula 12,03% en 12 meses- y defendió que durante su gestión (2003-2010) el salario crecía por encima de ella.



“Alguien mejor que este presidente (Bolsonaro) va a ganar las elecciones”, dijo Lula quien prometió a sus seguidores que recuperará “Brasil para el pueblo brasileño”.



De acuerdo con las encuestas, Lula es el favorito para la elección del 2 de octubre, pese a que no evitaría una segunda vuelta con Bolsonaro, quien ha recortado la ventaja en intención de voto.

Argentina fragmentada

En actos divididos, distintas organizaciones sociales, políticas y sindicales conmemoraron el Día Internacional de los Trabajadores con movilizaciones en Buenos Aires y distintos puntos del país.



En medio de la interna del Gobierno, agrupaciones afines a un sector del oficialismo y otras más de izquierda marcharán hacia la Plaza de Mayo, con diferentes reclamos y consignas, como “techo, tierra y trabajo”, en el primer caso, y el rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el otro.



Cada organización habló en nombre de su propio espacio. En la víspera, el líder de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, encabezó su propia concentración en la que cuestionó al ministro de Economía, Martín Guzmán, por su defensa al programa económico que lleva adelante desde el acuerdo con el FMI. Además, reclamó que el “Estado debe intervenir” ante el agravamiento de la situación social, como consecuencia de la inflación, durante el plenario de la rama sindical del peronismo bonaerense.

Pacto y disturbios

A solo cinco semanas de las elecciones legislativas en Francia, los mensajes que circularon en las manifestaciones por el 1 de mayo en París fueron también de tintes electorales por la aspiración de la izquierda de unirse en una candidatura conjunta para tener una buena presencia en la Asamblea que contrarreste el poder de Macron.



Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda con más votos, la Francia Insumisa (LFI), dijo en un mitin: “Estamos a milímetros de lograrlo, hemos conseguido avances, si no terminan (las negociaciones) esta noche no lo harán nunca”, reveló el dirigente.



Poco después de esas declaraciones, los socialistas, uno de los partidos más reticentes al acuerdo y que se habían retirado de la mesa el viernes, anunciaron que vuelven a negociar.



Mélenchon negocia con el Partido Socialista (PS), los Verdes y los comunistas un acuerdo para formar candidaturas conjuntas. Asimismo, garantizó que en el programa no habrá una salida de la Unión Europea en los próximos cinco años, aunque avisó que Francia “desobedecerá” las reglas y tratados europeos que contradigan lo que “haya decidido el pueblo francés”, sin precisar más.



El secretario general del PS, Olivier Faure, anunció que retomaba las negociaciones con LFI. Con los Verdes, el acuerdo es muy probable, según sus dirigentes. El mayor escollo ahora es el histórico Partido Comunista Francés (PCF), pues “se ha retirado de la mesa”, lamentó el propio Mélenchon.



También en París ayer se registraron disturbios al margen de la manifestación principal, atribuidos a grupos de radicales encapuchados que rompieron e incendiaron mobiliario urbano, restaurantes y sucursales bancarias. Los policías (1.500 movilizados) lanzaron gases lacrimógenos para dispersar. Hubo heridos o detenidos.



La manifestación sucedió en medio de una fractura social en Francia, vinculada con las medidas del presidente Emmanuel Macron, reelegido hace una semana.

Por Ucrania Miles de trabajadores manifestaron ayer en España para celebrar el avance de los derechos laborales, aunque urgieron subidas salariales y otras medidas para compensar los perjuicios de la inflación, y además se solidarizaron con los ucranianos.



Los líderes de la manifestación constataron una “gran incertidumbre” sobre la evolución de la economía y el empleo a causa de una “guerra criminal (la de Ucrania) y de un incremento desmesurado de los precios” .

Marcha en Chile resultó en tres heridos de bala, uno de gravedad

Al menos tres personas resultaron heridas de bala, una de ellas de gravedad, y otras dos personas fueron detenidas en una zona céntrica de Santiago de Chile en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo.



Una de ellas, una mujer que trabajaba para un medio de comunicación comunitario, fue herida en el cráneo y se encuentra en riesgo vital, mientras que una cuarta persona recibió un impacto de una piedra en la cabeza, señalaron desde el cuerpo de Carabineros.



Durante la marcha, los manifestantes tomaron supuestamente artículos de la calle como basura y otros objetos para realizar barricadas incendiarias, lo que podría haber desatado la violencia por parte de un grupo de residentes o trabajadores del barrio que efectuaron los disparos, según el relato oficial. Fueron detenidas dos personas.



En la zona se produjeron además saqueos, quemas de paraderos del transporte público y barricadas incendiarias, dijeron autoridades.



Los disturbios se produjeron en una marcha minoritaria convocada por la Central Clasista de Trabajadores, paralela al encuentro más masivo que normalmente convoca la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de Chile, que se hizo en una zona cercana.



La cita de la CUT reunió a cientos de personas que marcharon sin incidentes desde la céntrica Plaza Italia por la Alameda, que atraviesa Santiago, con escasa presencia de funcionarios policiales. La ministra de Trabajo, Jeanette Jara, anunció que la subida del salario mínimo de 350.000 pesos a 400.000 pesos -propuesta por el Ejecutivo hace semanas.



Piqueteros quieren su ministerio



Movilizados por el Día del Trabajador, los movimientos sociales que integran el gobierno de Alberto Fernández reclamaron la creación de un Ministerio de la Economía Popular. Se trata de las agrupaciones que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), en las que conviven grupos alineados con el Presidente, como Somos-Barrios de Pie y el Movimiento Evita, y otros que hoy se muestran más cercanos al kirchnerismo duro, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).



El reclamo de los piqueteros oficialistas por un ministerio propio se enmarca en una Ley de Tierra, Techo y Trabajo que, entre otros puntos, pide crear un salario básico universal, un monotributo productivo, una prórroga de la prohibición de desalojos de barrios populares y la disponibilidad de tierras fiscales.



En el escenario montado sobre la Avenida 9 de Julio y la Avenida de Mayo, una imagen de la Virgen se colocó frente al atril por donde pasaron los cinco oradores de las agrupaciones que integran la UTEP, que son: el secretario general de UTEP, Esteban “Gringo” Castro; Gildo Onorato, del Movimiento Evita; Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán; Norma Morales, de Barrios de Pie-Somos; y Juan Carlos Alderete, de la CCC. Gildo Onorato, secretario gremial de la UTEP, apuntó contra las internas en el oficialismo y las pulseada del Frente de Todos con la oposición: “Muchas leyes duermen en el Congreso. Vemos esa pelea de palacio por la silla de forma payasesca. El problema está en la calle”.