Acto del gobierno en apoyo a Cristina Kirchner: "Unidad, pero no a cualquier precio"

Organizaciones políticas, sindicales y sociales coincidieron ayer viernes en la Plaza de Mayo y en otros puntos de Argentina en “defensa de la democracia”, y en repudio al atentado sufrido en la noche del jueves por la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Bajo el lema “Con la bandera a defender la democracia”, que impulsó el oficialista Frente de Todos (FdT), las organizaciones llegaron a la Plaza de Mayo luego de que el presidente Alberto Fernández dispusiera para ayer una jornada de feriado nacional. Se armó un escenario frente a la Casa Rosada.



Casi dos horas después de que se leyera el texto en el que se convoca a la paz, el presidente Alberto Fernández escribió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció a los que se sumaron a la convocatoria.

A través de su cuenta de Twitter el mandatario, que no estuvo en la Plaza de Mayo durante la lectura, dijo: “El pueblo argentino demostró que la unidad y el amor son el camino. Todos por la Democracia. Hoy vimos que es posible”.



En un segundo mensaje el mandatario agregó: “El intento de asesinato a nuestra vicepresidenta evidencia que la violencia y los discursos de odio no pueden tener lugar. Debemos construir consensos entre todos los sectores de la sociedad para defender la democracia y recuperar la paz social”.



Y para cerrar, escribió: “Celebro que la Argentina haya llenado sus plazas reivindicando la convivencia democrática y celebrando que Cristina Kirchner está bien. Tenemos que volver a poner en práctica un pacto en donde la violencia sea excluida y el respeto sea un valor”.

Proclama

“El pueblo argentino está conmovido, impactado por lo ocurrido, incluyendo a millones que no simpatizan con Cristina ni con el peronismo. En honor a todos nuestros compatriotas es que hacemos este llamamiento a la unidad nacional pero no a cualquier precio: el odio afuera”, dijo la titular de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín.



Darín leyó un texto en un escenario montado frente a la Casa Rosada, rodeada de ministros del Gobierno nacional, políticos, sindicalistas y referentes de organizaciones alineados con el kirchnerismo.



El documento que leyó la actriz apuntó contra medios de comunicación y la oposición, mientras los manifestantes aplaudían y vitoreaban cánticos en defensa de la vicepresidenta: “Che gorila, no te lo decimos más, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va armar”.

“Desde hace varios años, un sector minúsculo de la dirigencia política y de sus medios partidarios viene repitiendo un discurso de odio, de negación del otro, de estigmatización, de criminalización de cualquier dirigente popular o afín al peronismo, y aun de cualquier simpatizante”, leyó Darín, y recordó “movilizaciones donde se pasearon por las plazas más importantes de la Capital Federal bolsas mortuorias, ataúdes o guillotinas”.



“No es inocente ni gratuita la legitimación de discursos extremos, de llamados a la agresión, de planteos que niegan legitimidad democrática del adversario político”, agregó.



La actriz llamó a reflexionar a quienes “cedieron minutos de aire a los discursos de odio” sobre “cómo han colaborado” para que se haya llegado a esta situación. “La paz social es una responsabilidad colectiva”, dijo Darín.



“Frente al intento de asesinato de la principal dirigente política del país, nadie que defienda la república puede permanecer en silencio o anteponer sus diferencias ideológicas ante el repudio unánime que esta acción depara”, indicó la actriz. “No hay manera de relativizar ni minimizar un intento de magnicidio”, agregó.

Institución judía se abre

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que se había sumado a la convocatoria del Gobierno para consensuar un documento tras el ataque a la Cristina Kirchner, se retiró de la Casa Rosada sin avalar el documento al considerar que “posee un alegato político partidario”.



A través de un comunicado, la organización israelí expresó: “La DAIA concurrió en el día de hoy a un acto convocado por el Gobierno Nacional a los diversos credos de nuestro país con el fin de condenar el intento de magnicidio contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y respaldar la democracia, la diversidad y la convivencia en paz”.



“Debido a que el documento posee un alegato político partidario decidimos no adherir y retirarnos en forma previa a la firma del mismo”, sigue el documento y cierra: “Se deben eliminar los discursos y las acciones violentas desde todos los sectores de nuestra sociedad para garantizar el bienestar de la república y la democracia”.

Posición de la Iglesia

En medio de los mensajes de rechazo por el ataque a Cristina Kirchner, la Iglesia argentina expresó su preocupación por “una escalada en los discursos de instigación permanente al odio y al desencuentro, en los medios masivos de comunicación, en las redes sociales, y en la dirigencia política y social”.



El mensaje contra “un atentado contra la vida humana y la democracia” fue transmitido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que preside el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, que sostuvo que dicha escalada “nos impide reconocernos como hermanos y dar pasos trascendentes en términos de unidad”.

"Parteaguas"

Cristina Kirchner fue atacada la noche del jueves por un hombre con un arma de fuego que no se disparó, en medio de una creciente polarización luego de un pedido de la Fiscalía para que sea condenada a 12 años de cárcel e inhabilitada políticamente en un juicio por presunta corrupción.



El analista político Carlos Fara opinó que los principales partidos políticos intentarán ahora “hacer bajar las aguas”. “Este incidente ocurre después de dos semanas de alta tensión política. No creo que haya ningún responsable político de esto, pero se generan climas que provocan estas situaciones”, dijo.



La tentativa de magnicidio fue repudiada por los principales dirigentes de la coalición opositora Juntos por el Cambio. Hoy sábado, el Congreso tiene previsto realizar una sesión especial.



Diego Reynoso, politólogo en la Universidad de San Andrés, consideró que “había ya un nivel de violencia verbal y simbólica, que ahora traspasó al comportamiento, se materializó”. “Este hecho es un parte-aguas”, dijo Reynoso.



En años recientes “nunca había sido un problema en Argentina la violencia política. Se está rompiendo un consenso cívico y democrático que teníamos, y es lamentable”.



En Twitter, los términos “#NoLesCreoNada”, “#OperetaK” y “#CFKSeVictimiza” fueron tendencia este viernes.

Solo o "algo más"

Cristina Kirchner no se dio cuenta del ataque en el momento en que ocurría, según su abogado Gregorio Dalbón, quien consideró que falló el esquema de seguridad. “Aún no se sabe si fue una persona solitaria o si tiene que ver con algo más”, añadió.



Hasta ahora, la vicepresidenta no ha hecho ninguna declaración. A mitad de la tarde de ayer viernes, salió de su domicilio hacia un lugar desconocido. Vestida con un pulóver rosado y con lentes oscuros, saludó brevemente con la mano a sus seguidores.



La semana próxima comenzará la etapa de alegatos de la defensa en el juicio que se le sigue a Cristina Kirchner y otras doce personas por presunta adjudicación irregular de obras públicas. Se estima que su turno será hacia fines de septiembre. Por esta causa es que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión efectiva, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y un embargo de bienes.



La vicepresidenta ha sido sobreseída en varias causas, pero aún enfrenta cinco procesos judiciales. (La Nación/GDA, AFP)



Seguridad Tras el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quedó en el centro de las críticas por las fallas en la custodia a la vicepresidenta. Y si bien desde un sector del kirchnerismo pidieron su renuncia, continuará en su cargo y al menos por ahora no habrá cambios en la custodia personal de la vicepresidenta, indicaron fuentes oficiales. “Sigue colaborando con la investigación y poniendo todos los recursos necesarios para que se esclarezca”, confió un funcionario cercano al presidente Alberto Fernández.



Casa Rosada

Terminar “el discurso del odio mediático”

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer un encuentro con gobernadores, representantes sindicales, sociales, empresariales y de derechos humanos, donde advirtió que se debe poner fin “al discurso del odio mediático”, tras el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner.



“Cristina hace muchos años es objeto de una persecución, por eso no podemos seguir mirando complacientes cómo se la estigmatiza y descalifica”, dijo el mandatario, que había convocado a la Casa Rosada a representantes de diversos sectores para “construir un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia” tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta.



“Es necesario advertir que debemos ponerle fin al discurso del odio mediático, porque son muy impresionantes las cosas que se dicen”, agregó, según el comunicado de Presidencia.



“Todos los que estamos acá somos parte de la comunidad democrática, y por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es decir basta a volver habitual lo que no debe ser habitual; a tolerar aquello con lo que no debemos convivir, porque la democracia nos exige respetar al otro”, subrayó.