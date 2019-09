Acto con Alberto Fernández provoca revuelo político en España

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El “acto de campaña” de Alberto Fernández en el Congreso de los Diputados español ya pasa factura a Podemos, el partido de izquierda radical que lo promovió, con una fuerte protesta por parte de legisladores que consideran una “degradación” el uso de esa sede para proselitismo.

“Nos han engañado. Pidieron permiso para usar la sala para una conferencia y terminó siendo un acto proselitista” para un dirigente político y encima a un mes de las elecciones en las que debe presentarse, protestó a La Nación un legislador de Ciudadanos, la segunda fuerza política de oposición.



Junto con parlamentarios del conservador Partido Popular (PP), la principal fuerza de oposición, se estudian ahora posibles sanciones, según estuvo la líder del bloque, la hispano argentina Cayetana Alvarez de Toledo.



La presencia, el jueves, de Fernández en el edificio del Congreso fue toda una sorpresa. Se tuvo noticia de ella casi sobre la hora en que debía presentarse para dar una “conferencia magistral” sobre integración regional.



Pero el asunto tuvo ribetes de campaña. “¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver!” fue el cántico que entonó cerca de un centenar de simpatizantes que lo recibieron al grito de “¡presidente, presidente!” no bien puso un pie en la espesa alfombra.



“Por favor, ¡silencio, silencio!”, clamaba en vano el solitario acomodador que estaba a cargo de la sala, mientras a su alrededor florecían carteles blancos con una foto del candidato y un corazón en celeste con su nombre: “Alberto”.

Posiblemente algo haya intuido Fernández, que pidió que no lo llamaran presidente. “No quiero que me acusen de usurpación de título”, dijo, entre bromas. “Bienvenido a nuestra humilde casa”, lo saludó uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero. “No tan humilde”, le contestó Fernández, ante el suntuoso ambiente de la sala “Constitución”.



La protesta de los legisladores del PP y de Ciudadanos no parecía inquietar a la izquierda de Podemos.



La irritación se suma a la que, con sordina, corrió por sectores de oposición por el hecho de que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, recibiera al candidato en el Palacio de La Moncloa. La cita figuró primero en la agenda oficial del presidente. Pero luego se la eliminó. Finalmente, y en contra de lo que se había indicado, la sede presidencial no suministró imágenes del encuentro. Las que se conocieron fueron difundidas por el equipo de Fernández.