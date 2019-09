Aceleran el juicio contra Trump

afp, the new york times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los legisladores del Partido Demócrata liderados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aceleran las actuaciones hacia el juicio político al presidente Donald Trump y ya decidieron varias citaciones de personas que se consideran clave en este proceso, las que deberán comparecer, lo más probable la próxima semana, ante las comisiones que abordan el escándalo. Los demócratas sostienen que el mandatario “incurrió en hechos indebidos, traicionó el juramento que hizo al asumir el máximo cargo de Estados Unidos y socavó la seguridad nacional”.

“Todo se está haciendo en tiempo real”, afirmó el diputado demócrata por Illinois, Mike Quigley, miembro de la Comisión de Inteligencia. “Nadie puede sentarse a cobntemplar el futuro cuando se está en el medio del mismo”.



Si bien el Congreso se encuentra en un receso por dos semanas, los diputados demócratas avanzan por dos avenidas y definen con rapidez los pasos que darán en la investigación, mientras unifican su mensaje que, sin duda, suscitará divisiones y tendrá una explosiva carga política.



“Nadie está por encima de la ley”, indica el título del documento demócrata con los puntos que guiarán la acusación contra Trump. “Queremos que esto sea simple”, dijo el diputado demócrata por Rhode Island, David Cicilline, quien define el mensaje político de su partido. “Esto no es complicado. Esta es una conducta indebida y el presidente lo ha admitido”.



La investigación se centra en los esfuerzos de Trump de presionar a su par de Ucrania, Volodimir Zelenski para que lance una investigación sobre corrupción en las actividades del exvicepresidente Joseph Biden y de su hijo Hunter, quien fue miembro del directorio de una empresa de gas ucraniana.



Los demócratas acusan a Trump de intentar retener un conjunto de ayuda a Ucrania como elemento de presión a cambio de que Zelenski realizara la investigación. Los demócratas denuncian que esa es una clara violación a las leyes de Estados Unidos. Ratificaron su postura después de que Trump dispuso la difusión pública de la transcripción de la conversación que sostuvo con Zelenski.



El escándalo creció el jueves con la publicación de un documento, en el que el denunciante de la conversación -un funcionario de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que estuvo destacado un tiempo en la Casa Blanca- indicó que el entorno del presidente “entendía la gravedad de lo que había sucedido” en la llamada. Agregó que si bien él no presenció la conversación tuvo la información por fuentes de la Casa Blanca y advirtió que media docena de funcionarios con lo que mantuvo intercambios estaban “muy perturbados” por la llamada.



Pelosi anunció que el presidente de la Comisión de Inteligencia, Adam Schiff, quien acusó a Trump de actuar como “un jefe de la mafia”, lidera la investigación.



A su vez, el diputado Quigley adelantó que la comisión citará al fiscal general William Barr y al abogado personal del presidente, Rudolph Giuliani, debido a que en la conversación con Zelenski, Trump le dijo que instruiría a los dos para que le hablaran sobre la investigación a Biden.



Tanto Pelosi como otros diputados demócratas aclararon que hubieran preferido no tener que llegar a impulsar un juicio político, pero Trump, con sus actos, no les dejó opción. Por tanto, se abren varias semanas de alta tensipon política.

Donald Trump “Es otra caza de brujas y fraude” "Los demócratas, desesperados porque se dan cuenta que van a perder la elección presidencial de 2020, lanzan esta nueva caza de brujas como lo hicieron con las denuncias falsas de que tuve colusión del Rusia para las elecciones de 2016. Mi conversación con el presidente de Ucrania fue perfecta y apropiada. El diputado Adam Schiff inventa cosas que yo no dije y comete un nuevo fraude. Es una falsedad".

Nancy Pelosi “Traición al juramento y seguridad” "Al tratarse de un tema de seguridad tan convincente, Trump no nos dejó otra opción. El presidente de Estados Unidos ha traicionado el juramento que prestó al asumir el cargo, pone en peligro la seguridad nacional y también la integridad de nuestras elecciones. Esta es una traición a los altos principios que definieron los padres fundadores de nuestro país. Pedí que se realice la investigación con prontitud y agilidad".