Absolvieron a Higui, la joven argentina que mató a quien intentó violarla por ser lesbiana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 16 de octubre de 2016, la argentina Eva Analía De Jesús, más conocida como Higui, caminaba por la localidad bonaerense de Bella Vista cuando un grupo de hombres la atacó debido a su orientación sexual. Higui —a quien le pusieron ese apodo por ser futbolista y tener rulos como el colombiano René Higuita— contó ante la policía y después ante los jueces que sus agresores la golpearon e intentaron violarla. “Te voy a hacer sentir mujer, forra, lesbiana”, le dijo Cristian Rubén Espósito, según su relato. Ella sacó una navaja y se la clavó en el pecho. Se desvaneció y cuando recuperó la conciencia estaba detenida.

A pesar de que ella denunció un intento de violación grupal correctiva y que fue encontrada inconsciente por los policías, con la ropa rota y numerosos golpes, sus acusaciones nunca se investigaron. Fue acusada de homicidio simple y pasó casi ocho meses encarcelada, pero este jueves un tribunal dictó su absolución.

“Una lesbiana se defendió, se llama Higui, y con la lucha se logró la absolución”, celebraron frente a los tribunales de San Martín las decenas de personas congregadas en apoyo de la acusada durante los tres días de juicio.



La causa de Higui ha sido una de las banderas enarboladas por las disidencias sexuales en Argentina y fue uno de los reclamos más escuchados en las marchas celebradas la semana pasada con motivo del Día de la visibilidad lésbica (7 de marzo) y del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). “Yo también me defendería como Higui”, puede leerse tanto en los alrededores de esta sede judicial como en numerosas calles de Buenos Aires.



El martes, Higui llegó a los tribunales con una pelota de fútbol y agradeció a todos quienes se acercaron hasta allí para acompañarla en el inicio del juicio. Este jueves, declaró durante casi una hora. “Tenía muchas ganas de hacerlo. Me siento mejor”, dijo a su salida. Antes habían expuesto otros testigos, entre ellos otro de los agresores, quien aseguró que Higui había apuñalado a Espósito por la espalda. La perito forense puso en duda esa versión al afirmar que el navajazo mortal se produjo de frente.



Uno de los testimonios clave fue el de una policía que estuvo en el lugar de los hechos y en la comisaría a la que fue trasladada Higui. “Esa policía dijo que estaba muy golpeada y que iban a cada rato a la celda a verla para que no convulsionara o para chequear que no estuviera quebrada. Eso es muy importante porque convalida el relato de Higui”, dijeron fuentes judiciales citadas por la agencia Télam.



Después de pasar ocho meses presa, la gran movilización social contribuyó a que la Cámara de Apelaciones de San Martín le concediera la extradición extraordinaria e Higui pudiera esperar el juicio en libertad. Este jueves obtuvo la absolución.