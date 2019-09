Abren en EE.UU. la mayor investigación sobre Google

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Google está en la mira de los fiscales generales de Estados Unidos. El gigante tecnológico enfrenta desde ayer lunes una investigación sin precedentes de cincuenta fiscales generales sobre su poder en internet y una posible violación de las leyes antimonopolio.



“Esta es una investigación sin precedentes. (...) Es justo decir que Google controla, o es un jugador muy importante, en todos los aspectos de la cadena de suministro de la publicad en la red”, señaló el fiscal general de Misuri, el republicano Eric Schmitt, en una rueda de prensa delante de la Corte Suprema de Estados Unidos.



La máxima instancia judicial del país sirvió de escenario a Schmitt y a una decena más de fiscales generales, como el de Texas, el republicano Ken Paxton, que lidera la investigación contra Google. “Es un tema muy importante de nuestra era. Muchos consumidores creen que internet es libre pero hemos aprendido que no es así. Google es una compañía que domina todos los aspectos de la publicidad”, señaló Paxton.



En total, 48 fiscales generales estatales y los del Distrito de Columbia y Puerto Rico llevarán a cabo las pesquisas sobre el comportamiento de Alphabet, la empresa matriz de Google, en la red. Los únicos dos estados que no participan en la iniciativa son California, donde tiene su sede la empresa, y Alabama. “No les debe sorprender que California no forme parte de esto. (...) Pero están invitados a hacerlo”, ironizó Paxton al ser preguntado al respecto.



El fiscal de Texas explicó que el enfoque inicial de la investigación será la publicidad en línea, un mercado en el que destacó que Google es “líder”, ya que ha recaudado más de 48.000 millones de dólares este año.



Sin embargo, otros fiscales generales fueron más allá de esta cuestión y plantearon dudas adicionales sobre la actividad de Google, como el procesamiento y la protección de datos de los usuarios y el daño que provoca al libre comercio.



“Cuando ya no hay merca-do libre o competencia, esto aumenta los precios, incluso cuando algo se comercializa como gratuito, y perjudica a los consumidores. ¿Es algo realmente gratuito si estamos cediendo cada vez más nuestra información de privacidad?”, se preguntó la procuradora general de Florida, la republicana Ashley Moody.

Google se ha enfrentado a acusaciones de que su servicio de búsqueda web, que concentra más del 90% de las indagaciones en internet, lleva a los consumidores a sus propios productos a costa de los competidores.



El presidente Donald Trump ha pedido un mayor control a las empresas de redes sociales y a Google, a las que acusa de acallar a sectores conservadores en internet, aunque no ha presentado evidencias.



La acción de hoy llega después de que el pasado viernes otra coalición de fiscales generales de ocho estados abriera una investigación sobre si Facebook puso en peligro los datos de los consumidores o si violó la ley antimonopolio.

Google se ha enfrentado a acusaciones de que su servicio de búsqueda web, que concentra más del 90% de las indagaciones en internet. Foto: AFP.

El mes pasado, Facebook acordó pagar 5.000 millones de dólares como parte de un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC, en sus siglas en inglés) por cargos de violación de privacidad.



De esta forma, dos de las mayores tecnológicas del mundo deberán hacer frente a sendas investigaciones en los próximos meses y su resultado podría cambiar sus políticas de protección de datos y publicidad de sus plataformas.



Google confirmó que el Departamento de Justicia ha solicitado sus expedientes de investigaciones antimonopolio previas. Kent Walker, vicepresidente senior de asuntos globales de Google, dijo en un blog publicado el viernes que la compañía cooperaría con los reguladores, al tiempo que recalcó que sus servicios “ayudan a la gente, crean más opciones, y apoyan miles de empleos y pequeños negocios a lo largo de Estados Unidos”.



Christopher Sagers, un profesor de leyes anticorrupción de la Cleveland State University dijo que fue potencialmente “muy significativo” ver a la coalición de estados trabajando contra los monopolios. “Después de los últimos años, el programa antimonopolio del gobierno de Trump ha llegado a parecer muy inactivo, influenciado por muchas políticas que han sido difíciles de interpretar”, dijo Sagers.



“Los estados definitivamente parecen más serios, y parece muy significativo que esta nueva coalición sea bipartidista”.





“El anunciante es responsable”

Facebook respondió ayer lunes a Rusia que la responsabilidad de lo que se publica su plataforma es de los anunciantes, después de que el regulador ruso de medios de comunicación acusara a esta red, a Google y YouTube de difundir “propaganda política” durante las elecciones del pasado domingo.



“La responsabilidad del cumplimiento de las leyes electorales de un país recae sobre los anunciantes que cuelgan su contenido en Facebook. Siempre que se nos informa sobre una violación de leyes locales por un anuncio particular lo investigamos y tomamos las medidas relevantes”, dijo Facebook a la agencia Interfax.



El regulador ruso Roskomnadzor acusó este domingo a Facebook, Google y a YouTube de publicar “anuncios políticos” durante las elecciones regionales y locales del pasado domingo.



“Esto puede ser considerado una injerencia extranjera en la soberanía del Estado de Rusia y una interferencia en el proceso democrático del país”, sostuvo. El regulador no reveló a qué anuncio se refería, pero todo apunta a una página web del equipo del líder de la oposición Alexéi Navalni. “Voto inteligente” es una página web que recomendaba a los votantes el candidato con más posibilidades de derrotar a los representantes del partido del presidente Vladimir Putin, Rusia Unida. Esta estrategia se ideó a raíz de la negativa de la comisión electoral de Moscú a inscribir a 57 candidatos de la oposición.