El temporal, la interpretación del himno y el mate de Luis Antonio

Esta semana estuvo complicada en lo que respecta al clima, en especial en la noche del martes. Con vientos de hasta 90 kilómetros por hora en Montevideo, el temporal alcanzó a varias zonas. Pero los movileros de los distintos informativos igual salieron a la calle, entre ellos Celso Cuadro. Se puso unas botas apropiadas e hizo un móvil desde Punta del Este, donde el temporal no aflojaba. Eso sí, después de que sus fotos en medio de la tormenta aparecieron en varias redes sociales aprovechó para meter un chivo.

También esta semana se realizó la cumbre de presidentes del Mercosur, en la que el presidente de la República Luis Lacalle Pou asumió la presidencia pro tempore. Además, durante la transmisión fue protagonista de dos perlitas que dejó la jornada.



La primera ocurrió cuando el evento estaba comenzando, aún mientras se hacían los últimos ajustes técnicos para que la transmisión funcionara bien. Lacalle le comentó al presidente de Paraguay Mario Abdo que había pensado en llevar el mate pero no quería quedar muy informal y Abdo le contestó que lo acompañara para no ser el único.



El segundo episodio ocurrió cuando el presidente de Chile Sebastian Piñera quiso desearle suerte a Lacalle en su nuevo puesto como presidente pro tempore del bloque y en vez de llamarlo Luis Alberto le dijo Luis Antonio.

Hace tanto tiempo que no hay un baile, música fuerte y gente mostrando su destreza que ante la mínima situación que se asemeje la gente se copa. Esto parece ser lo que pasó con Diego Waisrub, que durante Mentaleros, el programa de radio que comparte con Verónica PIñeyrúa y Leo Pacella, intentó bailar sobre una silla.La situación no terminó como esperaban, el conductor no dio su mejor paso y terminó en el suelo con una luxación de hombro.



Got Talent es un nuevo concurso de talentos que se realiza en Uruguay y se transmite por Canal 10. Uruguayos de todas partes llegan a mostrar sus habilidades. Uno de ellos fue Martín, que con muy buena voz y seguridad para moverse por el escenario interpretó el himno y lo hizo en formato rock.