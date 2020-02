Sartori y Vega en el Parlamento: de la TV en el despacho a evitar "el agüita en botella"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Sartori conoció el Palacio Legislativo por primera vez hace menos de un mes. Le impresionó el edificio, los techos altos, el Salón de los Pasos Perdidos. Pero dice que más allá del lugar, lo que queda en la memoria colectiva son los discursos que allí se dictan. El sábado 15 asumirá su cargo como senador y espera conservar durante todo su mandato el entusiasmo que siente en los días previos.

Camina por los pasillos y dice que no es fácil recorrer el lugar sin perderse. Saluda a los funcionarios de las cámaras, a la bibliotecaria, a quienes se encargan del mantenimiento. Incluso, ya hizo consiguió de mano de un funcionario del sanado una corbata con el Escudo de Uruguay y planea usarla el próximo sábado.

A menos de diez días de la asunción, César Vega recorre los pasillos del anexo del Palacio Legislativo con el reglamento de la Cámara de Representantes bajo el brazo: "Esto es la democracia. Esto que es tan engorroso tiene su razón de ser", señala en referencia al librillo.



En pocos minutos, ingresará a un curso organizado por el legislativo para entrenar a los futuros legisladores, en este caso, diputados. Vega también se estrena el sábado en esa función y cuenta que se está preparando. Pese a que la tarea le entusiasma, confiesa que intentará estar lo menos posible en el Palacio.

"Voy a intentar venir las menos veces que pueda, no tenemos por qué estar acá. El resto del tiempo voy a estar en la pecera, ahí afuera. Acá tenemos aire acondicionado, secretario, secretaria, cafecito, agüita en botella, sillones confortables y yo no entré para eso a la política. Sin despreciar a quienes se sienten muy cómodos acá, pero para mi está mal", dice Vega.



César Vega desde el anexo. Foto: Mateo Vázquez

El despacho de Sartori aún luce un poco desordenado. Hay varias cajas en el suelo y cuenta que falta mover muebles. En los días siguientes al rodaje del video, instaló una televisión para cuando alguna "sesión larga" coincida con un "partido importante". "Van a decir: `Sartori puso una televisión´pero después van a estar todos acá seguro", expresa.



Pese a que le parece lindo y puede disfrutar de "buena vista" desde el balcón, apenas entró quiso tirar una pared abajo. "Se levantó todo el departamento de arquitectura, de patrimonio, así que ahora con mucho cuidado para los próximos cambios que queremos hacer".

En los pasillos del palacio. Foto: Faustina Bartaburu

Mientras Vega recorre los pasillos junto a quien lo acompañará en sus días en el palacio, dos funcionarios salen de una sala contigua y se acercan.



-Lo vamos a saludar, aunque estábamos pensando si saludarlo, porque usted quiere eliminar el Senado.

-Pero yo no hablé de los funcionarios.

- ¿ Y qué? ¿Vamos al seguro de paro nosotros?

-Algo vamos a tener que hacer, algo vamos a tener que hacer, porque no se me había ocurrido.