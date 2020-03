Juana, el restaurante de una pareja en La Juanita en el que comer "no es un trámite"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lucía Villar siempre había fantaseado con la idea de vivir en el Este. La idea se pudo concretar cuando conoció a su novio, que vivía allí. Entonces emprendió viaje, y un día su casa se transformó en un restaurante. Villar cuenta que Juana "es un proyecto de pareja": que juntos construyeron el lugar, lo acondicionaron y pusieron el negocio en marcha.

Juana, ubicado en el balneario La Juanita, a pocos metros de José Ignacio, intenta preservar esa idea de lo artesanal. Al igual que con sus propias manos levantaron las paredes, ahora cocinan para los comensales. De hecho, ante la posibilidad de expandirse, prefirieron mantener el lugar como está desde el primer día que lo abrieron al público.

Platos de Juana, La Juanita.

Villar dice que una de las cosas que más disfruta es comer y cuenta que en su restaurante eso no es un trámite. "Disfruto de comer rico. No es un trámite, me gusta sentarme, tener un plato lindo".



Juana va por su quinta temporada y desde su inicio los identifican varios platos crudos. Villar comenta que en esa cocina se valora y se cuida cada producto. A su vez, los vegetales que se utilizan en el restaurante salen de la huerta del suegro de Lucía, que todos los días le acerca verduras frescas.



Una cocina intimista escondida en un bosque de Punta del Este MIRA TAMBIÉN Video Una cocina intimista escondida en un bosque de Punta del Este

Zuchini, plato de La Juana.

Lo artesanal y lo cuidado forma parte de la filosofía de sus creadores. "No somos partidarios de hacer una carrera de cubiertos, quién hace más cubiertos. Queremos hacer lo que hacemos y tratar de hacerlo cada vez mejor".



De estudiar ingeniería a cocinar en uno de los hoteles más prestigiosos de José Ignacio MIRA TAMBIÉN Video De estudiar ingeniería a cocinar en uno de los hoteles más prestigiosos de José Ignacio

Restaurante Juana en La Juanita, a metros de José Ignacio.

Cocineros orientales, un ciclo de entrevistas a chefs uruguayos que muestran su talento y cuentan el origen de su profesión.