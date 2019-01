Fuerza Bruta: artistas y atletas que pasan desapercibidos

Si alguien se cruza con Tomás Wurch o Dai Fernández en las calles de Punta del Este difícilmente los reconozca como artistas de uno de los espectáculos más importantes de la temporada, pero lo son. Sus caras no salen en grandes marquesinas y sus nombres no son ganchos para atraer público cada noche a Enjoy, pero al verlos dentro de la sala no quedan dudas.

Wurch, de 25 años, ceba mate en el patio de un hotel sin lujos innecesarios mientras Fernández, de 30, recuerda sus comienzos. Él no conocía Fuerza Bruta y tras una carrera deportiva como gimnasta y trabajar en un circo, decidió audicionar. Ella, en cambio, fracasó en su primera prueba pero lo logró en la segunda y cumplió un sueño.

Fuerza Bruta no es un espectáculo normal. Antes de sacar entrada, en boleterías, anuncian que los espectadores van a estar todo el tiempo de pie y deben seguir instrucciones. "Nosotros contagiamos al público pero ellos también nos contagian", cuenta Wurch sobre la dinámica del show.

Fuerza Bruta, en Enjoy Punta del Este. Foto: Ricardo Figueredo

Ambos hablan de forma tranquila, hacen chistes y se ríen. Saludan al portero al llegar al entrenamiento y bailan y hacen piruetas en el calentamiento previo. Pero en el escenario se transforman. Gritan, corren, bailan y representan una gran cantidad de emociones en la hora y media aproximada que dura el show.

"A veces nos dicen que estamos locos", cuenta Fernández entre risas. La energía que contagian al público y la forma en que se desenvuelven hace renacer ese prejuicio que algunos tienen sobre los artistas, pero basta verlos fuera para tirar abajo el mito.

"Con la comida me doy los gustos que quiero, si después lo termino quemando todo en el show", comenta Wurch. Lo mismo hace Fernández, que cuenta que el entrenamiento físico lo hace cada uno por su cuenta y según sus estimaciones.

Foto: Mateo Vázquez

Fuerza Bruta es una compañía compuesta por cerca de 40 actores que se presenta en distintos lugares. Para cada una de las temporadas eligen a distintos actores, que además van variando de puesto de presentación en presentación.

"Nosotros terminamos con el doble de la energía del público. Salimos de ahí, nos vamos a comer, venimos para acá y de repente son las dos de la mañana y por la energía que te dio el público no te podes dormir", afirma Wurch.