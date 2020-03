Cambio de ropa, charlas a través de redes, música en el balcón y ejercicio con "el profe" Valenzuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Otra semana en cuarentena. Otra semana con “Permiso, me lo robo” desde el hogar. Mientras que algunos la pasaron entre vivo y vivo de Instagram, otros escucharon música desde sus balcones y no dejaron de bailar.



Esta semana la pelota tampoco rodó pero eso no impidió que hubiera fútbol: uno de los virales de la semana mostraba cómo armar un partido de fútbol en casa con reconocidos jugadores.



Además, "el profe" Alejandro Valenzuela, de gran trayectoria como preparador físico, aprovechó el encierro y enseñó distintos ejercicios para hacer mientras se ordena la casa.



En la última semana también hubo dos canciones que se destacaron. Una fue una canción hecha por funcionarios de un supermercado en Melo y la otra un nuevo tema de El Reja.



Tampoco faltaron mensajes alentadores: “Los Simuladores” se volvieron a reunir para alentar a la gente a quedarse en sus casas durante la cuarentena y Edinson Cavani pidió actuar con amor durante este tiempo de distanciamiento social.