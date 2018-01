Zerbino: movilizaciones de ruralistas se deben a la "angustia" que atraviesa el sector

El presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Pablo Zerbino, dijo esta mañana en el programa a Todo Pasa de Océano que el reclamo de los productores rurales realizado en los últimos días es "muy válido", ya que "el sector está pasando un momento difícil".



Zerbino destacó que se trata de "una movida muy importante, son muchos productores que están saliendo de sus costumbres", ya que "llegar a tener que procurar juntarse para manifestarse de alguna manera es algo muy claro, que debe ser tomado con la seriedad que corresponde" por parte del gobierno. En este sentido, indicó que se deben "encontrar soluciones a un sector al que la angustia está llevando a este tipo de movilizaciones que son atípicas"



Señaló que la situación que atraviesa el campo motivó que 8.000 productores de los sectores ganadero y lechero hayan "quedado por el camino y tenido que vender sus terrenos". "No alcanza con vender todas las vacas lecheras del país para pagar el endeudamiento actual", sostuvo el jerarca.

De todos modos, Zerbino se manifestó en contra de la propuesta de cortar las rutas: "Entendemos que no se puede privar la libre circulación de bienes y personas. Otros gremios lo han tomado en su momento y lo hemos criticado, por lo tanto no lo podemos aceptar ahora".



El presidente de la ARU sostuvo que lo importante ahora es concretar una reunión entre las cámaras y el presidente Tabaré Vázquez, en la que los ruralistas puedan "llegar con una propuesta clara y que el gobierno encuentre alguna forma para que haya un afloje en esta situación que está siendo muy ajustada".



Zerbino desmintió que se haya puesto el 23 de febrero como fecha para el encuentro y explicó que "pedimos la reunión en noviembre, pensamos que iba a ocurrir antes de fin de año pero se pospuso por temas de agenda. Entiendo que no nos ha ignorado, entiendo que realmente había un tema de agenda y se corrió para este año".



"La cultura del productor agropecuario en general es pacífica y esto obedece a una situación que está pasando y es una piedra con la que tropieza permanentemente el sistema político", explicó el presidente de la ARU.

Consultado sobre si el sector rural se encuentra en crisis, en contraposición a lo que dice el gobierno, Zerbino manifestó que "el agro ha crecido sin dudas, impulsado por lo que han sido los precios de los commodities y por una afluencia de productores agrícolas de Argentina que estaban en situaciones políticas complicadas en su país", que "provocó una expansión importante en el país que duró 10 años".



Actualmente el agro representa "el 38% directo e indirecto del PIB" del Uruguay recordó el empresario. "Son números muy claros que marcan el impacto que tiene el sector en la economía nacional. Hay otros, se están desarrollando otros, pero el aporte del sector agropecuario es importante", sentenció.