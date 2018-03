woOw Travel! presenta su atractiva propuesta para esta semana de turismo

Bajo la consigna, #PodésViajar, woOw travel! presenta su gran propuesta para la próxima semana de turismo, que incluye una gran variedad de paquetes turísticos terrestres a los precios más bajos del mercado.



Además de los clásicos destinos del sur de Brasil, que continúan siendo los preferidos en esta época del año, la empresa suma más de 10 destinos con opciones de playa y de aventura en Argentina, Brasil y Paraguay.



Así, quienes busquen una estadía relajada cerca del mar, podrán adquirir paquetes a Florianópolis, Ferrugem, Bombinhas, Camboriú y Praia do Rosa. En tanto, aquellos que buscan diversión y aventura podrán optar por excursiones a Cataratas del Iguazú, Gramado y Canela, Norte Argentino, Parques de diversiones (Temaiken, Parque de la Costa y Mundo Marino) y Bariloche.



Además de la variedad de destinos, woOw Travel! ofrece el mejor precio garantizado del mercado, con opciones de viajes en base doble, triple y cuádruple. Uno de de los destinos más destacados para esta temporada es Bariloche, con increíbles precios desde tan solo U$S 374.



Todos las ofertas de woOw Travel! pueden adquirirse en la web https://travel.woow.com.uy, de forma simple y rápida, a través del call center (2408 55 55 int 3), o en el local ubicado en Marco Bruto y Rivera. El horario de atención en el local es de lunes a viernes de 9:00 a 19:30 hs y sábados de 10:00 a 14:30 hs. A su vez, la atención telefónica de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hs y sábados de 9:00 a 15:00 hs.



Además, los paquetes pueden pagarse en cuotas con cualquier tarjeta sin recargo, y quienes compren con tarjeta Oca obtienen un 10% de descuento extra durante el mes de marzo.



De esta manera, woOw! se consolida no sólo como la tienda online más grande de Uruguay, sino como agencia de viajes