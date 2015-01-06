Vuelven a cobrar en el peaje de Pando

El peaje del kilómetro 34.200 de la Ruta Interbalnearia vuelve a funcionar a partir de las 6 de la mañana de hoy, luego del violento asalto de la semana pasada.

La empresa que está a cargo de este, Ciemsa, acordó duplicar la seguridad como reclamaba el sindicato, además de agregar más cámaras de seguridad.

El peaje estuvo cerrado desde el viernes en la madrugada, cuando entre seis y siete encapuchados en dos autos pararon uno de cada lado del peaje de Pando, redujeron a los dos guardias (un 222 y otro de Caminera), uno apuntando a una cobradora con una escopeta la obligó a que le dijera dónde estaba la caja fuerte y se llevaran 2.000.000 de pesos.

Tras esto, el gremio de los trabajadores de peaje llamó a un paro hasta ayer lunes, cuando hubo una reunión en la que participaron los trabajadores, la empresa, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la que Ciemsa se comprometió a poner dos guardias más y nuevas cámaras. Tras esto, el sindicato se reunió en horas de la noche y resolvió volver a trabajar.

Según dijeron fuentes de Ciemsa a El País, la firma se perdió este fin de semana de recaudar unos 400.000 dólares, de los cuales el 10% le corresponde a la firma y el resto va a parar a las manos de la Corporación Vial del Uruguay.

El viernes en la madrugada un grupo de entre ocho y nueve personas llegaron al peaje de Pando en tres autos y redujeron violentamente a un efectivo de Policía Caminera que realizaba servicio 222. Dispararon varias veces y le robaron el arma de reglamento, antes de esposarlo con sus propias esposas. También redujeron a un guardia de seguridad, cajeras y supervisores, rompieron la caja fuerte y se fugaron con $ 2 millones.

Los trabajadores del peaje tuvieron el mismo viernes una reunión en el Ministerio de Trabajo, pero tras la misma resolvieron mantener levantadas las barreras hasta hoy.

La Policía sigue sin pistas de los delincuentes.

Autos paraban ayer en el peaje y tardaban en entender que no tenían que pagar. Foto: F. Flores.

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