Votan la ley de cuota femenina y el femicidio

La Cámara de Diputados votará esta semana en comisiones y este mes en el Plenario dos leyes de género. La iniciativa que extiende hasta el 2019 la cuota femenina en las listas y la norma que pena el femicidio.

El Plenario del Senado aprobó en abril el proyecto de ley en general por el cual se modifican los artículos 311 y 312 del Código Penal castigándose más severamente los actos de discriminación y femicidio.

En esa oportunidad, se votó 31 en 31 afirmativamente y pasó a consideración de Diputados. El informe "Femicidios íntimos en Uruguay. Homicidios de mujeres a manos de (ex) parejas", del Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, reveló que la tasa de homicidios contra mujeres en Uruguay supera la de Estados Unidos.

En tanto, una encuesta de Opción Consultores, publicada en mayo, revela que el 65% de la población está de acuerdo con el proyecto que pena el femicidio.

Por otro lado, la ley de cuotas también fue probada por unanimidad en el Senado. La norma que tiene co-mo objetivo asegurar el ingreso de mujeres al Parlamento no alcanza a suplentes de listas.

La modalidad votada en 2009, que se extiende hasta hoy, implica la obligación de que de cada tres lugares en las listas, al menos uno sea para una mujer.

CÁMARA DE DIPUTADOS