Volver a la ciudad y deudas, las razones para la simulación de copamiento en Cerro Largo

La policía de Cerro Largo considera aclarado el caso de una joven de 19 años que denunció un copamiento en un establecimiento rural a unos 30 kilómetros de Melo y afirman que se trató de una simulación.



En el día de ayer una joven de 19 años denunció a las autoridades policiales que estando sola junto a sus dos hijas de tres meses y dos años había sido asaltada por dos personas encapuchadas.

Según relató a El País, dos personas armadas llegaron en moto al establecimiento, ubicado en paraje Picada de las Bochas, y la ataron para luego robarla. La protagonista narró a El País: “me encañonaron con un revólver negro, me arrebataron a mi hija de tres meses de los brazos porque le estaba dando pecho y la pusieron violentamente en un coche y mientras el otro contenía a mi hija de dos años el hombre me apuntaba con el arma y me colocaba un producto en la nariz para dormirme con un pañuelo. Me ataron las manos con un suncho y los pies con un cable y luego me colocaron un mantel en la cabeza tapándome la boca para que yo no pudiera pedir auxilio”.

La familia tenía ahorrado 600 dólares y 500 pesos, dinero que ella denunció que le habían robado. Cuando la policía comenzó la investigación y la pericia del caso notaron serias contradicciones en las afirmaciones de la joven madre.También el campo por donde el esposo de la mujer recorría tenía que indefectiblemente que haber visto la supuesta moto cuando se acercaba, pero nunca la vio.

En la tarde de ayer la mujer dijo ante la policía que se trataba de una simulación de delito, dado que habían dos cuestiones que ella quería resolver y no había podido. Una era la necesidad de regresar a la ciudad porque no se sentía cómoda en la zona. La otra razón era que debía pagar una deuda porque había sacado algunos artículos en cuotas en el nombre de su marido y no había podido pagarlas. En poco tiempo su esposo pasaría al clearing de informes por lo que decidió quitarle el dinero, esconderlo dentro de un peluche de su hija e inventar la situación.

La mujer está emplazada para comparecer el lunes ante las autoridades de la fiscalía en Melo.