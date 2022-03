José Mujica: "La imagen pasa, los problemas quedan"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La jornada del referéndum que define la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) comenzó temprano para el expresidente de la República José Mujica, quien votó sobre las 8 de la mañana en el circuito 2031 de Casa Cuna, ubicada en Carlos María Ramírez y Santín Carlos Rossi.

Luego de votar, Mujica fue consultado sobre si un eventual triunfo del No puede interpretarse como un respaldo al gobierno. Al respecto, dijo que "el gobierno es más que un presidente". "Nosotros elegimos presidente, no monarca. Somos una democracia de partidos", insistió.



Añadió: "Creo que el gobierno apostó a poner todo el peso del presidente como un recurso porque se sintió un poco cuestionado. Al principio no le dio importancia, después se le complicó porque aparecieron las firmas. Le dio una importancia desmesurada"

"La imagen es importante, pero la imagen pasa y los problemas quedan", sostuvo Mujica sobre la aprobación del presidente Lacalle Pou y su impacto en un resultado.

"¿Qué le parece? Es la primera vez que un presidente se mete en campaña electoral", agregó sobre los mensajes del presidente Lacalle Pou a favor del No.



En este sentido, se refirió a la economía y a otros "cuatro o cinco temas" que el país debe "acordar" y que "duren bastante años", sino "vamos a quedar en el pelotón de los irrelevantes". Y añadió: "Este es un país exportador. Van dos años con un huracán a favor. Se podrían acordar (del pueblo). Nunca han tenido los precios que están teniendo. Yo no le puedo exigir, por ejemplo, a la industria turística y a muchos servicios porque no fue parejo, pero sí a la rama agropecuaria, a las empresas agropecuarios que les va el viento en popa y no tienen en claro que todo lo que hacen lo hacen en base a peones rurales. Hay señores que son productores y yo les miro las manos y parecen unos marqueses. Nunca agarraron un alambre".



También declaró: "Los humanos somos animales políticos. ¿Por qué? Porque somos gregarios, no podemos vivir en soledad como los pumas; si vivimos en sociedad hay conflicto y la política termina siendo determinante, nos guste o no nos guste". Asimismo, lamentó las instancias de "intolerancia" que se dieron a lo largo de la campaña. "Siempre hay alguno que se pasa de la raya". señaló sobre lo sucedido en el Club Progreso.



Increpado con el argumento de que el Frente Amplio no dejó gobernar al presidente Luis Lacalle Pou desde el inicio de su periodo, Mujica le contestó a un periodista: "¿En qué país nació? En Uruguay siempre fue así".

Mujica esperará el resultado del referéndum en su casa.