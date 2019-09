Vivir en un oasis en medio de la ciudad, la propuesta de valor de Carrasco Boating

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carrasco Boating es hoy una realidad. El proyecto, que comenzó a construirse en enero pasado, y que en su primera etapa prevé la construcción de dos torres de apartamentos de 18 pisos cada una de ellas, quince casas (villas) y un complejo de amenities a orillas del lago La Botavara, se desarrolla con éxito. De hecho, más del 60% de las unidades de la primer torre ya están vendidas.



Algunos de los aspectos que explican ese resultado son los actores detrás de esta iniciativa: el Estudio Luis E. Lecueder; los estudios de arquitectos Gómez Platero y Kimelman Moraes; y la empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA.



A su vez, la locación es la clave del éxito de todo proyecto inmobiliario para el director de Luis. E. Lecueder, Carlos Lecueder. En este caso, esta variable se refuerza aún más. Se emplaza en un entorno natural inigualable, sobre una península que se extiende dentro del lago, frente mismo al Parque Roosevelt.



Si bien la tranquilidad del lugar provoca la desconexión total, tiene rápido acceso a cualquier punto de la ciudad , y en especial a los principales colegios de Carrasco, centros comerciales, supermercados y aeropuerto.



“Esta zona es un ‘descubrimiento’ para la ciudad. El hecho de que este desarrollo se ubique en una península permite que la vista desde todos los apartamentos y ángulos sea espectacular”, remarcó el empresario.



Es frecuente, explicó, que en Montevideo muchos edificios tengan un frente con una panorámica muy atractiva, mientras que sus contrafrentes dan a pozos de aire y luz, muchas veces oscuros y muy mal mantenidos. Esto no ocurre en Carrasco Boating, ya que todos los ambientes, de todas las unidades, tienen vistas francas hacia el Lago, el bosque o el mar. “La gente que ha ido al lugar, se ha enamorado de su paisaje”, especificó.



La cercanía con el Club Hípico del Lago y la Escuela de Canotaje, lo convierten en un sitio ideal para realizar tanto deportes ecuestres como náuticos. A estos amenities “naturales” se suman a los del proyecto, tales como piscina in-out, gimnasio, barbacoas, solárium, saunas, circuito aeróbico, salones gourmet, salones de fiesta, sala de juegos para niños de diferentes edades y servicio opcional de mucamas, entre otros, señaló el director del estudio Kimelman Moraes, Ernesto Kimelman.

Carlos Alberto Lecueder, Ernesto Kimelman y Carlos Lecueder. Carrasco Boating. Foto: D. Borrelli

Por otra parte, otro de sus grandes atractivos es la seguridad, un aspecto que hoy preocupa mucho a la población. “Este es un proyecto rodeado de agua, lo que brinda niveles de seguridad extraordinarios. Tienen además un solo acceso, el cual está controlado por seguridad física y electrónica. En definitiva, son muy pocos los proyectos en Uruguay que pueden ofrecer una tranquilidad así”, dijo Lecueder.

Un proyecto con una propuesta completa

El proyecto ofrece apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, de entre 80 y 163 metros cuadrados (m²); dúplex en los pisos 17 y 18 de 4 dormitorios en suite; y exclusivas villas a orillas del lago de 2 y 4 dormitorios en suite.

Kimelman indicó que el tamaño de los apartamentos es superior a la media.



Para graficar este punto, lo comparó con una unidad tipo en Pocitos: “Los de un dormitorio suelen ser de 50 metros cuadrados (m²), en tanto en Carrasco Boating uno de esas características ronda los 80 m²”.



Pese al amplio abanico de servicios, los gastos comunes serán moderados. Se estima que rondarán los US$ 3 el m². Es decir, que un apartamento de un dormitorio de 80 m² pagará unos US$ 240 (aproximadamente $ 8.800) al mes.



La fórmula para lograrlo es la cantidad de unidades que existen y la eficiencia de sus instalaciones y sistemas de seguridad, los que serán de última tecnología.



“El eje es combinar la eficiencia de la operación con la experiencia de vida del lugar. Ya tenemos bastante experiencia en esto y es bueno equilibrar ambas cosas para poder dar la cantidad de servicios necesarios para ofrecer el mayor confort”, comentó Lecueder.

Comercialización con éxito en ventas

La venta ha sido muy variada tanto en relación al tipo de unidades que se vienen comercializando como a los compradores. “La comercialización ha sido muy pareja en cuanto a las unidades vendidas, lo cual nos dice que está bien planificado y siendo bien recibido por los distintos mercados, en todos los segmentos”, dijo Lecueder.

Carrasco Boating. Meikle Bienes Raíces

En lo que refiere a precios, las unidades en la primera torre de Carrasco Boating –unos 127 apartamentos más seis villas- van de los U$S 222.000 a U$S 1:120.000 aproximadamente y se ofrecen bajo la modalidad de fideicomiso de construcción al costo.



Se estima que la primera etapa –el megaproyecto apunta a levantar 13 torres alrededor del Lago en los próximos años- culmine a mediados de 2021. “Estamos trabajando para en los próximos meses confirmar y lanzar la siguiente torre, con el segundo sector de villas”, comentó por su parte el contador público de Luis. E. Lecueder, Carlos Alberto Lecueder.



Las expectativas son que la obra culmine con todas las unidades vendidas.

Lecueder vaticinó que el día que se empiece a visualizar el proyecto habrá un movimiento importante de ventas.



También reforzó esta idea: “El empujón se dará cuando se sea posible acceder a la torre y disfrutar de las vistas que tiene. El día que eso suceda, no querrán irse y deberemos comenzar a construir otra torre de apuro, para abastecer la demanda”.

Carrasco Boating.