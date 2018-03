En vísperas al 8 de marzo, la Liga de Amas de Casa denuncian: "Se nos ignora"

"Otro 8 de marzo, otro Día de la Mujer sin ser visibles". Así comienza el comunicado que la Liga de Amas de Casa emitió, en vísperas de la conmemoración que se realiza el jueves próximo en Uruguay y en el mundo.



Las amas de casa denuncian: "Se nos ignora. Formamos un colectivo que no goza de buena prensa. El trabajo diario que realizamos no se reconoce. La dedicación y el compromiso que asumimos no se computa. Nuestro reclamo histórico de la jubilación nunca ha recibido consideración efectiva".



"Nuestra labor no se percibe, no se le otorga mérito, apenas se recuerda con nostalgia cuando las hacedoras ya no están. Amas de Casa de todas las edades prestan sin medir su dedicación a las tareas del hogar, se debe reconocer que el mérito es mucho. Pretendemos una mirada franca sobre nuestro quehacer diario", agregan.



Y señalan que la suya es "sin duda una ocupación que se desarrolla en el escenario más importante, un set de lujo, ´nuestro hogar´. Pero nuestro público retacea el aplauso. Con gran interés seguiremos todas las actividades que se llevarán a cabo en el mundo el 8/3/2018. Alentamos la libre expresión, vemos con satisfacción todos aquellos movimientos que buscan el bien común".

Las amas de casa sostienen que el jueves, "desde las 15 horas esperan una visita, un mensaje, una llamada, ¿Por qué no? Un abrazo, un nuevo integrante del grupo, amigos. Aceptamos la polémica. No nos creemos dueñas de la vedad. Escuchamos todas las voces. Queremos que se avance e la construcción de un mundo mejor evitando las controversias", finaliza el comunicado.