Se viraliza encuesta de El País de 2016 sobre instalación de estatua de la Virgen María

Durante el fin de semana se viralizó a través de WhatsApp un mensaje invitando a votar telefónicamente por el SI a la instalación de una imagen de la Virgen en la Rambla de Montevideo. El mensaje dice que el diario El País es quien elabora la encuesta. ¿Qué hay de cierto?

El martes 16 de agosto de 2016 El País realizó en su versión papel en la sección ECOS que busca el intercambio con los lectores una encuesta sobre el tema que se encontraba en plena discusión por parte de la opinión pública.

En ese entonces, se viralizó el siguiente mensaje que ahora vuelve a circular como si fuera de hoy.



“Hola!!! Hoy el diario El País está haciendo una encuesta para ver si se coloca o no la Virgen en la Rambla.

Si quieren pueden llamar al xxxx-xxxx y les contesta el diario que han contestado por el SI, es fácil, si quieren lo pueden hacer con total libertad

Llamar al xxxx-xxxx (desde el interior) x el SI a colocar la Virgen en la rambla de Montevideo. DIFUNDIR. Gracias.

Un Si A MARIA

Vamos a llamar”



El mensaje no es actual sino que correspondió a la encuesta que se realizó en 2016 y que daba una opción por el SI y otra por el NO.



En mayo de 2017, la Junta Departamental de Montevideo votó en contra del proyecto presentado por el intendente Daniel Martínez a pedido de grupos católicos. Esto dio por culminada la polémica sobre una posible instalación de la imagen de la Virgen en la Rambla.

Informamos a los lectores entonces que la encuesta no está vigente y que los números que se utilizaban para realizar estas encuestas ya no se utilizan para tal fin.