Violento robo a un supermercado y local de cobranzas en Colón

Los cinco delincuentes golpearon en la cabeza a uno de los empleados y lo obligaron a ir con ellos hacia la oficina del supermercado. Como allí no había dinero fueron por la cajera de un local de cobranzas que funciona en el lugar.

Ayer sobre las 10 de la mañana cinco hombres con la cara cubierta por cascos asaltaron supermercado y un local de cobranzas que funciona en el lugar.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo los delincuentes llegaron al supermercado ubicado en las calles Camino Durán y Augusto Renoir, en la zona de Colón, y redujeron a los presentes.

Tomaron a uno de los empleados, lo golpearon en la cabeza y lo obligaron a ir con ellos hasta las oficinas del lugar. Pero como allí no había dinero porque ya había sido retirado, decidieron ir hacia el local de cobranzas.

Una vez allí tomaron a una de las cajeras y le exigieron la entrega del dinero. Luego de obtenerlo escaparon.

Personal policial se encuentra analizando las imágenes de

la cámara de filmación perteneciente al supermercado.



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