Violento copamiento en casa de tatuajes

Un local de tatuajes, ubicado en el Cerrito de la Victoria, fue asaltado ayer por dos delincuentes que, a cara descubierta, ingresaron al local y maniataron a los propietarios y los encerraron.

El copamiento tuvo lugar en un local de tatuajes ubicado en el Cerrito de la Victoria, en horas de la noche. Los delincuentes ingresaron haciéndose pasar por clientes. Llegaron incluso a mirar un catalogo de tatuajes, pero en determinado momento uno de los asaltantes extrajo un arma de fuego y amenazó a las cuatro personas que estaban en lugar, entre ellos, propietarios y clientes del comercio, ubicado en la esquina de León Pérez y San Martín.

Exigieron la entrega del dinero, pero como éste les resultó poco, resolvieron encerrarlos en una habitación del comercio.

Estuvieron encerrados cerca de una hora, hasta que por fin pudieron salir y llamar a la Policía.

Justamente al salir, los propietarios del comercio constataron que, además de faltar el dinero de la caja, se había llevado algunos electrodomésticos y varios objetos de valor únicamente para los dueños del local.

Efectivos policiales de la Zona 3 de Jefatura, realizaron una recorrida por las inmediaciones del barrio Cerrito, en busca de los dos delincuentes, pero no dieron con sus paraderos. El local no tiene seguros.

Cerrito de la Victoria