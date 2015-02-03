Violencia: en 12 horas hubo cuatro homicidios

Una serie de homicidios ocurridos entre la noche del domingo y la mañana del lunes preocupan a las autoridades policiales de diversas reparticiones de Montevideo y Canelones. En total fueron cuatro los asesinatos, ocurridos en poco más de 12 horas.

Precisamente en el departamento canario cinco personas están detenidas por el crimen de un joven de 18 años, asesinado durante una pelea entre familias de un asentamiento en las afueras de la ciudad de Pando. El hecho comenzó a gestarse sobre las 20 horas del domingo, cuando un joven de 16 años volvía de realizar una compra en una fiambrería de la zona de la calle Fachelli. Al llegar a la esquina de la calle 17 metros, un grupo de jóvenes, interceptaron al menor y, tras golpearlo le robaron la bicicleta en la que se trasladaba y una rueda de chorizo que había comprado por orden de su padre.

Entre quienes golpearon y robaron a este menor, se encontraba la víctima de este crimen, un joven de 18 años, de iniciales F.S.L.S.

Tras el insuceso, el menor concurrió a su casa y volvió con su padre y un grupo de amigos para "tomar venganza".

Según indicaron desde Jefatura de Policía, ambas bandas estaban enfrentadas hacía un buen tiempo y el robo sufrido por el menor, fue el detonante para que se generara esta situación.

En el lugar se produjo una balacera entre ambas bandas, que se terminó cuando el joven de 18 años terminó tirado en el piso, con un tiro en el pecho y el resto de los participantes en el hecho se fugaron, ante la posibilidad que llegara la Policía.

Minutos después efectivos de la Seccional 7a, de Pando estaban en el lugar y, amén que los participantes en la balacera se fugaron, los investigadores lograron la captura de cinco personas vinculadas, tanto a la familia del menor asaltado así como también la del joven que murió asesinado.

"Entre los detenidos está el asesino", señaló uno de los investigadores de este hecho.

Ayer, durante toda la tarde, en el juzgado de la ciudad de Pando, el juez de la causa interrogó a los cinco detenidos, además de varios testigos. A pesar de haber tenido suficientes elementos de juicio para al menos procesar a uno de los involucrados, el juez a cargo de la investigación, realizará una nuera ronda interrogatoria en la presente jornada, para tratar de sacar mayores elementos de juicio e incluso procesar a más de uno de los detenidos.

Más muertes.

En Montevideo, un joven fue asesinado por dos individuos que pretendían asaltarlo para llevarle la motocicleta en la que conducía.

El hecho se registró en Leandro Gómez y Ovidio Fernández, cuando una pareja que circulaba por el lugar fue abordada por dos delincuentes que mediante amenazas exigió la entrega del birrodado.

La mujer de 44 años, recibió un balazo en el glúteo y el hombre, de 30 años, fue baleado en el pecho, falleciendo camino al hospital donde iba a ser internado.

Un vecino escuchó las detonaciones y salió a la calle, cuando vio que dos personas escapaban en la moto del fallecido, mientras la pareja quedaba herida en el piso.

En tanto, el cuerpo de un individuo de entre 20 y 30 años, apareció en una cuneta en la zona de Tres Ombúes, más concretamente en la esquina de Martín Artigas y Mirunga.

Según indicaron fuentes de la investigación, "hay algunas puntas que permitirían llegar a atrapar al autor del asesinato".

Los mismos informantes indicaron que se trataría de un ajuste de cuentas por temas relacionados con la venta y consumo de drogas.

Matan a hombre en La Paloma

Efectivos policiales de la Seccional 17 y la Zona 3 intentan aclarar el crimen de un hombre cuyo cuerpo apareció en el medio de la calle, en la esquina de Dellazoppa y Camino Sanfuentes, en la zona de Bella Italia, en el barrio La Paloma. El fallecido fue encontrado por vecinos de la zona, tirado boca abajo, con una herida de bala en el abdomen y abundante sangrado. Al llegar la Policía, el hombre ya estaba muerto y al no haber testigos, tampoco hay pistas sobre los autores.

De los cuatro homicidios, uno se puede resolver hoy. Foto: Archivo El País

Un joven de 18 años murió en Pando tras una gresca entre dos bandas