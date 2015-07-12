Videovigilancia crece en el interior con apoyo de intendencias y empresas

El ojo electrónico de la Policía invade ciudades y barrios. Ante su presencia los vecinos y comerciantes se sienten un poco más seguros. Las cámaras de videovigilancia se multiplican por los barrios de Montevideo y las principales ciudades del interior.

Durazno y Tacuarembó fueron las últimas ciudades que encendieron cámaras policiales, y se anuncian varias más.

El martes pasado, tuvo lugar la inauguración de la primera etapa del circuito de videovigilancia de la ciudad de Durazno. El proyecto, financiado con aportes de la comuna departamental y del Ministerio del Interior, contó con el asesoramiento técnico de profesionales de la cartera.

Se instalarán un total de 28 cámaras que tendrán su centro de monitoreo en la Jefatura de Policía departamental, desde donde se despachará la pronta respuesta a lo que visualicen los nuevos "policías virtuales" que se incorporan a partir de hoy a patrullar, a tiempo completo, las calles duraznenses.

En Tacuarembó se compraron 24 cámaras, lo que demandó US$ 130.000 de inversión; el Ministerio del Interior aportó US$ 80.000 y el saldo restante lo puso la comuna.

Las cámaras serán ubicadas "en círculos concéntricos, a partir de la Jefatura", explicó una fuente policial.

El jefe de Policía de Tacuarembó, Oldemar Avero, manifestó a El País que el proceso de instalación que llevan adelante en forma coordinada con el Centro de Comando Unificado, insumirá un plazo de seis meses y la puesta en funcionamiento del centro de vigilancia, se extendería por un año.

La instalación y posterior habilitación de las cámaras está supeditada a las gestiones que deben hacerse ante organismos del Estado para la instalación de dichos equipos.

En Soriano, el exjefe de Policía Washington Curbelo, dejó trazado tres proyectos de cámaras de videovigilancia de alta definición para las ciudades de Mercedes, Dolores y Cardona.

"Eso está avanzado pero faltó parte de la financiación para concretarlo", informó a El País, Ruben París, director de Seguridad de ese departamento.

No obstante, Jefatura dispuso reubicar en el radio céntrico un sistema de cámaras que había adquirido para controlar la vieja cárcel y que quedó sin función luego de que se inauguró el centro penitenciario de paraje Pense, a escasos 5 kilómetros de la ciudad.

"Son cámaras analógicas que necesitaban cablearse, por lo que se instalaron en el centro mismo y desde que están funcionando no se han registrado en esa zona hechos de relevancia", aseguró París a El País.

En Treinta y Tres existe una red de 30 cámaras que ya están operativas. Todas están bajo el sistema de vigilancia de la Jefatura olimareña. La Intendencia colocó algunas, los comerciantes aportaron recursos y el Ministerio del Interior puso una tercera parte.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron que están instaladas en lugares ocultos y que los delitos en estos sitios han disminuido. No es atribuible a las cámaras dado que la población no ha recibido información sobre su ubicación.

En Melo se ha demorado su instrumentación. Las autoridades del Ministerio del Interior indicaron en una reunión con directivos del Centro Comercial que esta cartera no puede hacerse cargo de los costos de las cámaras y su mantenimiento, por lo que en estos meses los comerciantes y la Intendencia deberán acordar a efectos de montar el sistema.

La zona comercial de Río Branco podría contar con videovigilancia a corto plazo, básicamente en medio de los free shops, dado que los propietarios de estas tiendas son los más interesados en poner en marcha la vigilancia.

En Salto, a un año de haber entrado en funcionamiento el servicio de videovigilancia, mediante cámaras en 35 puntos de la ciudad y centros turísticos, no hay información oficial sobre los resultados. El sistema fue adquirido en su totalidad por el Ministerio del Interior a un costo de US$ 320.000.

Ubicación.

Los comerciantes mantienen diferencias con la Jefatura sobre la ubicación de las cámaras. El Centro Comercial e Industrial de Salto considera que no fueron tenidos en cuenta los petitorios de los comerciantes que de esos 35 equipos, tres se destinaran a controlar la rotonda de ingreso a Salto Grande, otras a las intersecciones de las rutas 3 y 31, y la restante el camino de acceso a Termas del Arapey sobre Ruta 3 que son ingresos desde territorio argentino y brasileño.

"Son los puntos más vulnerables para el tránsito de contrabando y tráfico de drogas, y sin embargo no han sido tenidos en cuenta", dijo el presidente de la gremial comercial, Miguel Feris.

Sin embargo reconoció que las cámaras instaladas en el microcentro de la ciudad y en otras zonas de movimiento turístico han disminuido los delitos, agregó Feris.

En Paysandú, el Ministerio del Interior se encuentra en pleno proceso de instalación de las cámaras. Ya se ubicaron 20 del total de 34 que contempla el proyecto. El subjefe de Policía, Ricardo López, explicó que actualmente se trabaja en la etapa experimental de este servicio y que ya están definidos los lugares donde ubicar los equipos.

Este apoyo tecnológico para complementar la labor policial en la prevención de delitos ha sido un reclamo de los comerciantes y de la sociedad sanducera. Se estima que estará operativo en no más de 60 días.

EXPERIENCIA.

En Ciudad Vieja caen los hurtos y rapiñas.

La experiencia de "videovigilancia por saturación" desarrollada en la Ciudad Vieja de Montevideo ha alcanzado "altos niveles de efectividad", según la Policía. En esa línea, un informe del Ministerio del Interior, donde se cotejan los registros de delitos producidos en Ciudad Vieja entre los años 2012 y 2015, señala "un considerable descenso de los delitos, principalmente a partir de la instalación del sistema de videovigilancia que opera en esa zona".

Desde el 23 de diciembre del año 2013, fecha en que se puso en marcha el sistema de videovigilancia por saturación, "la ocurrencia de hechos delictivos comenzó un sistemático retroceso, que obedece en gran medida a los procesamientos de los autores que quedan registrados en alta definición", valoró el Ministerio.

En diciembre de 2012 los hurtos registrados en Ciudad Vieja fueron 151, al año siguiente en el mismo mes, cuando fue implementado el sistema de videovigilancia este delito bajó a 134 y al año siguiente, también en diciembre, los hurtos habían bajado a 68, según datos de la Unidad de Análisis del Centro de Monitoreo de Ciudad Vieja.

Por otra parte, estas cifras vuelven a bajar en la medición del mes de febrero pasado en que se llevaban registrados un total de 28 denuncias por hurto.

En cuanto a las rapiñas, en el mes de diciembre del año 2012 se constataron 17 delitos de este tipo. Esta cifra también ha ido bajando con el correr del tiempo, registrándose durante el mes de febrero del presente año solo cinco rapiñas.

Otro dato que destaca el informe del Ministerio del Interior, es que durante los meses de enero y febrero de 2015 no se registraron denuncias por rapiña contra turistas que circulan por la Ciudad Vieja, llegados en cruceros.

Ya son varios cientos las cámaras que registran todo en el interior del país. Foto: A.Colmegna.

Datos de la Policía confirman que el sistema baja delitos