Carmelo Vidalín: "El poder político debe dar una respuesta clara y contundente"

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, se pronunció acerca de la movilización que se lleva a cabo en el departamento y expresó que "el poder político debe dar una respuesta clara y contundente".



"Este es un movimiento de gente que se siente indignada, a la cual debemos respetar y saber interpretar, es también un movimiento joven, aquí hay muchos jóvenes”, expresó.



Vidalín aseguró que en Durazno "hay muchos jóvenes que llegaron con ilusión y con esperanza para formar parte de los nuevos emprendimientos que en estos años se han instalado en el departamento. Acá encontraron la paz y la tranquilidad del interior y cuando ven que la pueden perder la quieren defender y por eso nosotros, los gobernantes, los debemos saber interpretar y dar una respuesta sabia y verdadera", indicó.



"Este debe ser también un momento de auténtica democracia participativa con una ciudadanía activa y unos políticos que deben estar abiertos a un dialogo constante”, opinó Vidalín.



El jerarca comunal indicó que de esta reunión de productores espera que "no sea para pasar facturas, que no sea para tener en cuenta las cosas del pasado, no quiero que sea para dar una marcha atrás", sino que busca "que sea para pensar en superarnos, en tratar de mejorar, en tratar de conciliar ideas, que quienes hoy tienen el poder político sepan interpretarlas y dar una respuesta clara y contundente a los reclamos”.



Vidalín aseguró que la movilización de hoy "es un acontecimiento histórico porque por primera vez en la historia, la ciudad y la capital toman conciencia de la importancia que tiene el campo para el país que es la palanca de desarrollo".



"Si al campo y al agro le va mal, le va mal también al comercio; lo hemos visto en Durazno, cuando el agro comenzó a decaer, también comenzó a decaer nuestro comercio”, comentó el intendente a El País.



Sin embargo el jerarca recordó que en los últimos años se instalaron varios emprendimientos nuevos como el megatambo que se radicó en Durazno y es el más grande de Uruguay y de América Latina y frigoríficos como el BPU y nuevos viveros.



"Hoy ese crecimiento que había se desaceleró y entonces indudablemente lleva a que nuestros productores, previendo tiempos aún más críticos que los que viven realicen este encuentro para llegarles a las autoridades nacionales y también departamentales. Yo me siento integrante del gobierno, a pesar de no formar parte ni del gobierno central ni del Frente Amplio, pertenezco al Partido Nacional, pero formo parte de una oposición constructiva ”, señaló.