Vidalín pide que ediles tengan un sueldo

El planteo lo realizó en el cierre de la reunión del Congreso Nacional de Ediles, realizado el fin de semana en esta ciudad.

"Los ediles no deben poner dinero de sus bolsillos para ejercer la función", sostuvo el intendente.

"El edil que tenga que poner dinero de su bolsillo para ser edil, no va a ser el representante de las clases más bajas, sino seguramente va ser alguien pudiente, que no va a experimentar lo que es el sentir de su pueblo", dijo Vidalín.

Y agregó que los legisladores departamentales, los alcaldes y concejales y los intendentes son la "caja de resonancia, los primeros en experimentar el sentir de nuestra gente y a quienes recurren los ciudadanos, nuestros iguales, nuestros semejantes, porque es a quien encuentran; a mí también me encuentran; en el supermercado, en la cola del banco, en el fútbol., creen que los ediles tienen la varita mágica para darle respuesta a cada uno de sus problemas", señaló.

"Por eso es que valoro muchísimo", dijo mirando en dirección al presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, "que mi partido a través de su persona se comprometa a instrumentar a través de alguna ley interpretativa, fundamentalmente en estos momentos en los que la sociedad mira con lupa al sistema político, que nuestros ediles no tengan que andar inventando nada, para que su cargo no sea un cargo gratuito, porque la Constitución (de la República) no dice eso, tampoco dice que sea remunerado; no debemos poner dinero de nuestro bolsillo para ejercer una función tan digna como esta", concluyó Vidalín.

A su debido momento, el senador Heber se mostró dispuesto a lograr el apoyo de sus compañeros del Partido Nacional para concretar la institucionalización del Congreso de Ediles, órgano que desde el año 2006, funciona bajo la figura de una ONG y cuenta con personería jurídica

Según el presidente del directorio blanco, "no es la figura que corresponde a un organismo integrado por legisladores departamentales".

El anuncio del presidente del directorio nacionalista despertó aplausos de los ediles presentes en el Congreso. Las Juntas Departamentales cuentan con 31 integrantes.