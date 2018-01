Vidalín: dichos de Irrazabal son "disparates" que no se hicieron en nombre de la comuna

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, dijo que las afirmaciones del coordinador de Cultura de la Intendencia duraznense, Miguel Irrazabal en Facebook en apoyo a la movilización del agro son un "disparate" y que hoy analizará el asunto.



"No hay peor ciego que el que no quiere ver... El movimiento del campo es el principio del fin... ¡Así será! Y si tiene que correr sangre, que corra!", escribió Irrazabal desde su cuenta de Facebook, lo que motivó que el Frente Amplio pidiera la remoción del jerarca.

Vidalín dijo esta mañana a Inicio de Jornada de radio Carve que la comuna duraznense está “lejos de expresiones tan desdichadas como esas; no las compartimos".



"De ninguna manera permitiría que escribiera un disparate de estas características en nombre de la intendencia. Si cometió ese lastimoso error lo habrá hecho como comerciante (…) No lo escribió en ninguno de los medios oficiales de los nuestros”, aclaró el intendente.



"Lamento profundamente esto que pasó", agregó Vidalín. Y sostuvo: “Hoy analizaré el tema en profundidad y actuaré en consecuencia".



El Frente Amplio entiende que los comentarios de Irrazabal incitan a la violencia y por eso la Mesa Política pidió la remoción del funcionario.

Irrazabal, por su parte, dijo a El País que sus comentarios "se hicieron a título personal" y no representan a la Intendencia de Durazno. "El tema es que yo no tengo Twitter y replicaron esto como que si fuera de Twitter. Alguien de una charla individual de Facebook y personalísima me saca el comentario de contexto y lo eleva por Twitter y yo no tengo Twitter", aseguró.

Mediador.

Con respecto al conflicto en el sector agropecuario en general, Vidalín dijo que es “un hombre de paz, de diálogo. Soy un hombre acostumbrado al diálogo y la mediación”. Y contó que días atrás se comunicó con el director de Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, “para que le trasmitiera a Vázquez que estaba dispuesto a mediar” en el conflicto.

En relación al encuentro que está previsto para el martes 23 de enero en Durazno, Vidalín dijo que lo que espera es que “sea una jornada que permita volver a reconstruir los buenos lazos que deben existir siempre en un sistema político”.



El jerarca señaló que “va a ser una jornada productiva para el país y para reafirmar lo que es el sistema democrático y el dialogo que nunca debemos perder”.



Vidalín estima que llegarán unas 20.000 personas de todo el país: “Durazno está acostumbrado este tipo de eventos, estamos como en permanente gimnasia (…) Durazno se caracteriza por esperar a los visitantes con el corazón en la mano”, dijo.