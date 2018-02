Víctima de asalto en el Cerro: "Me dijeron que si los miraba a la cara me quitaban la vida"

Tres hombres ingresaron a una automotora ubicada en el Cerro y tras atar al dueño y al empleado, robaron dinero, documentos y alhajas, así como un auto y una moto que utilizaron para fugarse del lugar.



El dueño del local, ubicado en Patagonia y Burdeos, relató que cuando los delincuentes entraron "me llevaron para el baño, le pegan un culatazo a mi empleado, se llevan todos los documentos de mis vehículos, me robaron el morral con plata y se me llevan las alhajas".



Dos de los asaltantes tenían armas de calibre nueve milímetros, explicó el dueño del comercio y agregó que durante el robo le decían que "si los miraba a la cara me quitaban la vida". "Lo primero en que pensé fue en mis hijas que es lo único que tengo. Fue horrible", afirmó.



Los delincuentes se fugaron del lugar usando un auto y una moto de la automotora que fueron encontrados momentos después en las calles Santa Cruz de la Sierra y Vizcaya.



El asalto derivó en un gran despliegue policial en el barrio Cerro Norte que contó con apoyo aéreo de un helicóptero en busca de los autores. La Policía continúa buscando a los autores del asalto.