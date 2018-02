Vice de ASSE en la cuerda floja y sin respaldo del FA

Mauricio Ardus, el vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), está en la cuerda floja. Contrató a su nuera y recibió cuestionamientos a la interna del Frente Amplio donde le piden que renuncie y reclaman que su caso se trate en el Tribunal de Conducta.

En medio de una polémica por los cargos de confianza en las intendencias, el turno le tocó ahora a ASSE que se encuentra desde hace meses en cuestión por presuntas irregularidades que se investigan en una comisión parlamentaria.

El vice de ASSE contrató a la novia de su hijo, de 18 años y sin experiencia, de forma directa y sin concursar para ser su secretaria y recibir un sueldo mensual de $ 57.000 a pesar de tener otras dos personas en el mismo cargo. La información fue divulgada el lunes de mañana por VTV Noticias.

Ardus está actualmente ejerciendo la presidencia de ASSE, ya que Muñiz se encuentra de licencia. Fuentes políticas indicaron a El País que desde ayer está pensando en dejar el cargo. Hoy se reúne el directorio para abordar la renuncia de su nuera, que se efectivizará esta misma tarde.

El vice de ASSE fue integrante del Partido Socialista, aunque "desde hace mucho" ya no está vinculado dijo a El País la senadora y secretaria general del sector Mónica Xavier. Consultada sobre la situación, opinó que le parece correcta la marcha atrás con la designación de la nuera. En tanto, dijo desconocer más detalles del caso debido a que solo maneja información de prensa.

Desde filas del Partido Comunista, al que pertenece la presidente de ASSE, se fustigó la actuación de Ardus. El secretario general del PCU Juan Castillo dijo a El País que el caso "es indignante", por lo cual debería renunciar. "Estamos remando, corrigiendo errores y aparece una cosa de estas que nos tira otra vez para atrás. A la interna de los frenteamplistas estas cosas nos indignan porque no corresponden", aseguró.

Castillo dijo que "de ser así como informa la prensa", la actitud es "reprobable". "De juzgar por la rápida reacción de pedir la renuncia, en realidad el que tendría que renunciar es él. Estamos en un contexto donde todos están mirando con lupa, que aparezca este tipo de favoritismo es realmente preocupante", afirmó.

En el mismo marco, indicó que si bien "por ser familiar de un dirigente político nadie tiene lepra", este caso "no tiene justificación". "No voy a buscar justificación, a la luz de la información que circula es una conducta ética que no se condice con los frenteamplistas y la verdad que en vez de hacer renunciar a la muchacha tendría que renunciar él", concluyó.

El secretario general del PCU dijo que no le interesa el sector al que pertenece Ardus, sino el hecho de que la conducta "no tiene nada que ver con la construcción de valores políticos y valores morales que ha hecho la izquierda en el país". Por lo que insistió "no es una conducta amigable con la historia del Frente Amplio".

Castillo agregó que "si este caso hubiera surgido en otras tiendas políticas, lo estarían justificando (...) Los frenteamplistas no queremos generar dudas, esto no es una actitud de los frenteamplistas. La izquierda no peleó por el gobierno para acomodarnos nosotros o nuestro entorno", aseguró.

También en el Movimiento de Participación Popular (MPP) cayó mal la conducta de Ardus. El senador Charles Carrera dijo a El País que "de ser cierto es una conducta grave, reprochable del punto de vista ético y lo correcto sería que diera un paso al costado (...) Por ahora, son trascendidos de prensa. Estoy esperando que se expidan las autoridades competentes y luego puedo dar opinión", afirmó el legislador. Más duro aún fue el diputado del MPP Alejandro Sánchez quien dijo que si la versión es cierta "hay una verdadera falta (...) La culpa no es de la funcionaria, sino del jerarca. Uno no puede contratar a su nuera, sencillamente eso es una falta ética. Por tanto, hay que discutirlo en este contexto (...) Debería ameritar una observación por lo menos por parte de la fuerza política", opinó en diálogo con VTV Noticias.

En tanto, el diputado Sebastián Sabini (MPP) aseguró a Subrayado que la situación es "inaceptable" y en caso de confirmarse debería pasar a estudio del Tribunal de Conducta Política.

Enfrentado.

Fuentes políticas y de la salud confirmaron a El País que desde el primer día que se difundió la noticia de su nuera Ardus piensa renunciar al cargo. Este medio intentó comunicarse con él, pero nunca respondió el llamado. En el Ministerio de Salud Pública hay silencio sobre el tema.

Ardus estuvo enfrentado en los últimos meses con la presidenta de ASSE por el caso del exdirector del Hospital de Rivera Andrés Toriani, por lo que no se espera que ella lo respalde en la contratación de su nuera. Según supo El País, Muñiz trasmitió a cercanos que se enteró del tema por la prensa.

Hace tres años se desafilió del Partido Socialista dijeron a El País fuentes del sector sobre Ardus, un médico que está ocupando cargos en la salud desde el primer gobierno del Frente Amplio

En el MSP se desempeñó como Director del Programa Nacional de Prevención de Accidentes. En ASSE ocupó desde 2008 a 2010, el cargo de Director del Área de Hospitales Especializados. Además fue adjunto a la Dirección de Unidades Especializadas de ASSE, durante el período 2010-2015.

Una relación complicada entre Muñiz y Ardus.

El vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Mauricio Ardus quedó enfrentado a la presidenta del organismo Susana Muñiz por el caso del Hospital de Rivera. Ardus dejó sola a Muñiz en el respaldo del director Andrés Toriani (director del Hospital de Rivera), quien era respaldado por el Partido Comunista. Ardus propuso la destitución de Toriani, ante las denuncias de irregularidades, en agosto del año pasado. Muñiz se opuso en varias oportunidades a la medida.