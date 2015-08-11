Vestido de guardia, robó más de$400.000 de un local de cobranzas

Dos delincuentes llegaron ayer al local de cobranzas ubicado en Malvín, uno de ellos vestido con uniforme de guardia de seguridad. Éste tomó de rehén a un empleado, entró a las oficinas y se llevó $ 400.000 y U$S 2.000 que estaban destinados al pago de jubilaciones.

La Policía investiga el robo a un local de cobranzas ubicado en avenida Italia y Atlántico, en Malvín.

Allí llegaron ayer minutos antes de las 16 horas dos delincuentes, uno de ellos vestido con uniforme de guardia de seguridad.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo a El País este hombre con el uniforme hacía cola como un cliente más y sorprendió a uno de los empleados, que salía del sector de las cajas. Lo tomó de rehén, le apuntó con un revólver y así logró ingresar a las oficinas.

Robó $ 400.000 y U$S 2.000 dólares que estaban destinados al pago de jubilaciones. Además, se llevaron un revólver que la empresa tenía en las oficinas. El otro delincuente que lo acompañaba, vestido de civil, se quedó con los dos clientes que había en el momento y les robó lo que llevaban.

Habían llegado en una moto, pero aparentemente escaparon en otro vehículo, ya que la moto en el estacionamiento de un edificio de la zona.

Policía Científica estudia la moto para obtener pistas y también cuentan con el video que registró el momento.



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