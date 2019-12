El verano, las plagas y cómo combatirlas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El verano es una de las estaciones más disfrutables del año. Es la época de playa, piscinas y vacaciones, pero al mismo tiempo el momento en que los insectos invaden los hogares, lugares de trabajo y distintos rincones de la ciudad. Aunque muchos pueden ser inofensivos hay otros que pueden transmitir enfermedades.



Por tal motivo, combatir esta infestación que pueden convertirse en plagas es crucial para aprovechar la temporada estival. El control de las mismas, no obstante, es uno de los desafíos más grandes a los cuales se enfrenta la población mundial por su dominio y resistencia. En Uruguay no es la excepción.



El aumento de temperatura y humedad son una de las principales causas que facilitan la proliferación de estos bichos domésticos, entre los que se encuentran las cucarachas, moscas y mosquitos como las más frecuentes en la temporada de calor en el área urbana.



Las principales afecciones que ocasionan son malestares por picaduras o contaminación de los alimentos y superficies de uso común como mesada de la cocina, pileta o lavados. Esto puede provocar desde intoxicaciones leves hasta infecciones más graves por las bacterias o parásitos que acarrean.

¿De cuáles hay que cuidarse?



Los mosquitos son uno de los más comunes. En Uruguay existen más de 50 especies que permanecen inactivos por las bajas temperaturas en los meses de invierno, pero con el resurgimiento del calor estos insectos comienzan a emerger. “Cuando llegan las temperaturas veraniegas comenzamos a verlos adentro y afuera de nuestras casas buscando su alimento en nosotros y nuestras mascotas”, señaló Marcelo Bernardi, integrante de Control’s, una de las empresas líderes en el mercado en materia de combate de plagas.



Este insecto tan habitual en la sociedad actual ha tomado mayor importancia desde 2016 con un brote de dengue, luego de 100 años sin identificación de casos autóctonos en el país.



Por otro lado, están las cucarachas que invaden en verano Montevideo. “Su ciclo reproductivo se acorta significativamente y en 20 días de un huevo-ooteca, tendremos en nuestra cocina 40 ninfas buscando alimento. O también los días de calor se ven salir por los desagües en el caso de la cucaracha americana, las vemos entrar por la puerta, en el patio, garajes”, explicó.



Todas son portadoras de enfermedades cómo gastroenteritis, streptococous, cólera, entre otras tantas afecciones.

¿Cómo combatirlas?

El primer paso es el de concientizarse de los problemas que generan las plagas. Por otro lado, tomar una postura de prevención. “Debemos realizar una serie de pasos para prevenir el ingreso de las plagas, cosas a corregir para que nuestro lugar no sea tan atractivo y quieran quedarse”, señaló Bernardi.



Para lograr esto, es clave la limpieza y ordenamiento del sitio. Por otra parte, no dejar alimentos expuestos que pueden ayudar a propagar los insectos. En este punto, se recomienda sellar todos los huecos entre bañera, wáter o duchas que suelen usar para anidar en el caso de las cucarachas americanas.



Al hablar de mosquitos, es importante eliminar los posibles criaderos. No hay que dejar agua limpia estancada durante varias horas en recipientes o neumáticos en desuso.



En caso de persistir, es frecuente que se recurra a una empresa especializada para que solucione el problema. En este punto, recomendó que las personas se informen antes de contratar un servicio, ya que es esencial que la empresa que escojan cuente con las correspondientes habilitaciones y esté autorizada por el Ministerio de Salud Pública (MSP). Además, que utilice productos aptos y de calidad para combatir la plaga.



Control’s ofrece sus servicios de control de plagas. Esta empresa familiar, con una trayectoria de más de 48 años en el mercado local, trabaja tanto para organizaciones de gran porte hasta para clientes particulares.



Cuentan con un control de calidad que garantiza a los clientes que cumplan con todas las normativas de las empresas certificadas y obedecen las exigencias internacionales de cada sector.



Su particularidad, además, es que la firma cuenta con un Departamento Técnico, que recepciona las 24 horas las llamadas y mensajes dándole rápida respuesta, con soluciones y métodos de control seguros, asesoramientos personalizados y sin costo, puntualizó Bernardi.



“La presencia del técnico capacitado antes del servicio es un paso que no se puede pasar por alto. Es quien puede evaluar no solo la gravedad del problema, sino también aconsejar cómo evitar el ingreso u otras situaciones que puedan estar influyendo a que la plaga se sienta a gusto dentro de nuestro habitad”, explicó.