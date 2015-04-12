Vecinos reclaman rotar contenedores

Vecinos de una calle de Carrasco Norte denunciaron la situación de insalubridad que crean dos contenedores de basura ubicados en la calle Juan Pedro Beranger, cerca de la esquina con Adolfo Lapuente.

"Hace más de dos años que tengo un contenedor frente a la puerta de mi casa; nunca lo han rotado; para colmo, otro contenedor que estaba colocado a una cuadra de distancia lo han trasladado hace unos meses para aquí, y ahora tengo dos contenedores, casi siempre desbordados de basura", comentó uno de los residentes a El País.

La presencia de esos recipientes, saturados de bolsas, es un imán que atrae a personas que realizan podas y las arrojan junto a los contenedores, expandiendo así los residuos en una amplia franja de la calle.

Los llamados y reclamos a la Intendencia de Montevideo no han tenido hasta ahora ningún eco hasta ahora.

Un proyecto que nunca se implementó.

La Intendencia de Montevideo buscó hace años establecer un sistema de rotación en los contenedores. Había un proyecto para instalar GPS en los recipientes, de forma de conocer la ubicación de los mismos, lo que la Intendencia calificaba de un sistema "claro y justo", según explicó en su momento el director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Juan Canessa, ante la Junta Departamental.

El proyecto, como otros, nunca se implementó a lo largo de la administración de Ana Olivera.

En Montevideo hay aproximadamente 10.000 contenedores ubicados en distintas zonas de la ciudad.

Los contenedores y la basura que se acumula en su entorno suscitó las denuncias de los vecinos.

Afirman que la calle se ha transformado en un vertedor informal