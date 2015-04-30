Vecinos de Piriápolis marcharon en reclamo de justicia para Pablo Blois

Unas 200 personas marcharon hasta la Seccional 11ª de Policía de Piriápolis para reclamar justicia para Pablo Blois y que mejore la seguridad en la zona.

Unas 200 personas marcharon en Piriápolis para pedir justicia para Pablo Blois, el joven asesinado en la balacera que se generó tras la disputa entre dos barras por un "porro" de marihuana el pasado sábado en Playa Hermosa.

Los vecinos se reunieron en la rotonda de Rambla de los Argentinos, frente al Hotel Colón, para luego seguir por la rambla hasta la sede de la Seccional 11ª de Policía de Piriápolis. Los organizadores reclamaron que se encuentre a los responsables de la muerte de Blois y que mejore la seguridad en la zona.

Graciela Fernández Chávez, una de las organizadoras de la actividad, dijo a El País que los organizadores no tuvieron contacto con la familia de Blois, y prefirieron "respetar este difícil momento".

"Me llegaron comentarios que no quieren que se haga la marcha y que podía tener un tinte político. Pero no es así, no es político, lo que se reclama es seguridad en las calles y en los boliches", sostuvo.

Fernández Chávez relató que su hija había asistido por primera vez a este boliche la noche en que ocurrió la balacera.

"La situación aquí está muy difícil", dijo.

Piriápolis está conmocionado y en el liceo del balneario se suspendieron las clases nocturnas hasta el próximo martes por la "preocupación y miedo entre el alumnado".

Según pudo saber El País, los docentes del liceo se reunieron con jerarcas de la Policía de Piriápolis para discutir cómo dar mayor seguridad al liceo. Uno punto acordado es que la Jefatura designará más personal para vigilancia y patrullaje periódico en la zona.

Julio Miranda, docente del liceo de Piriápolis, dijo a Telenoche que los liceales "nos dicen que tienen temor" y confirmó que algunos estudiantes fueron citados a declarar por la Justicia.

Una carta pidiendo testigos

Los familiares de Blois publicaron en Facebook una carta en la que piden colaboración a las personas que fueron testigos de lo ocurrido.

Marcha de vecinos de Piriápolis pidiendo justicia. Foto: R. Figueredo Marcha de vecinos de Piriápolis pidiendo justicia. Foto: R. Figueredo Marcha de vecinos de Piriápolis pidiendo justicia. Foto: Ricardo Figueredo Marcha de vecinos de Piriápolis pidiendo justicia. Foto: Ricardo Figueredo Marcha de vecinos de Piriápolis pidiendo justicia. Foto: Ricardo Figueredo Marcha de vecinos de Piriápolis pidiendo justicia. Foto: Ricardo Figueredo Marcha de vecinos de Piriápolis pidiendo justicia. Foto: Ricardo Figueredo Marcha de vecinos de Piriápolis pidiendo justicia. Foto: Ricardo Figueredo Marcha de vecinos de Piriápolis pidiendo justicia. Foto: Ricardo Figueredo Marcha de vecinos de Piriápolis pidiendo justicia. Foto: Ricardo Figueredo

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