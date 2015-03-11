Vecinos de Marconi atacaron a policías con piedras y un perro

En el barrio Marconi, efectivos policiales fueron agredidos por unas 20 personas con piedras y un perro. Además, en el Cerrro, delincuentes intentaron robar a la agente de 37 años y se tirotearon con ella. La agente corre el riesgo de perder la vista de su ojo derecho.

Varios policías recorrían en la noche de este martes el barrio Marconi cuando avistaron un auto cuya matrícula coincidía con una camioneta denunciada por robo.

Luego de una breve persecución que se inició en rambla Costera e Itacumbú y finalizó en la calle Trápani sobre las 21 horas, los cinco hombres que iban en el auto bajaron y se separaron, disparando varias veces contra los agentes. Ninguno resultó herido.

Cuatro de los hombres pudieron escapar luego de ingresar a los pasajes del barrio, pero los agentes lograron detener a uno de ellos.

En ese momento un grupo de unas 20 personas, mayormente mujeres, comenzó a agredir a los policías y liberaron un perro que mordió a uno de los agentes en la pierna derecha.

Los móviles policiales que en minutos llegaron al lugar para dar apoyo fueron apedreados por los vecinos.

Finalmente el auto en que iban los hombres fue trasladado a dependencias policiales para ser analizado y el policía que recibió el ataque del perro fue trasladado al Hospital Policial. La Policía continúa las actuaciones y se enteró a la Justicia.

Policía baleada.

Una policía de 37 años caminaba uniformada en la noche de este martes, sobre las 22:30 horas, por la calle Austria casi Camino Cibils, en la zona del Cerro.

En ese momento fue sorprendida por tres delincuentes que quisieron robarle, pero ella tomó su arma y comenzó un intercambio de disparos con los hombres, que también estaban armados.

La agente fue alcanzada por una de las balas en su ojo derecho y luego de llegar caminando a su casa, ubicada a pocos metros, fue trasladada al Hospital Policial.

Según publicó en su cuenta de Twitter el secretario de Asuntos Legales del Sindicato Único de Policías del Uruguay, Miguel Barrios, la agente perdió tiene comprometida la vista de su ojo derecho y será operada en la tarde de este miércoles. La oficina de Prensa y Relaciones Públicas de Jefatura de Montevideo lo confirmó más tarde.

Sobre los delincuentes, se supo que anoche se presentaron en el Hospital Saint Bois por las heridas recibidas durante el tiroteo.

arrestaban un sospechoso