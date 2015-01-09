Vecinos alertaron y cayó en Young uno de los tres fugados

Efectivos policiales de la ciudad de Young, Río Negro, capturaron a uno de los tres reclusos que permanecían prófugos desde principios de esta semana.

Ayer, Roque Mariano Soto, quien el martes se había fugado de la Unidad 16 de la Cárcel de Paysandú, una granja para presos de baja peligrosidad, transitaba por una calle céntrica de la ciudad de Young, a 60 kilómetros de la capital del departamento de Paysandú.

Fuentes carcelarias informaron que a los vecinos de la ciudad de Young, les llamó la atención la presencia del desconocido y por eso varios decidieron llamar a la Policía.

"Era una cara desconocida y la gente en las ciudades y pueblos del interior es más desconfiada ahora", señalaron fuentes carcelarias.

Hasta el lugar donde se encontraba el desconocido, concurrió la Policía. Lo interrogaron sobre el motivo de su presencia en el lugar a lo que respondió con evasivas. No obstante, los agentes que llegaron hasta el lugar reconocieron al individuo como Roque Mariano Soto, fugado el miércoles de la cárcel de Paysandú.

Una vez detenido en la comisaría de Young, Soto confesó que había cometido una rapiña contra un transeúnte en esa ciudad, además de admitir que se fugó de la granja de la cárcel sanducera, aprovechando que había quedado solo en las afueras del lugar, a donde había ido a buscar algunos enseres.

Desde el Instituto Nacional de Rehabilitación se señaló que el recluso no volverá a una granja mientras dure su reclusión en prisión.

Es mas, fuentes consultadas agregaron que el delincuente terminará su condena en el penal de Libertad.

Hoy viernes, Soto será ingresado en dicho centro de reclusión. Luego, cuando la Justicia lo entienda pertinente, será indagado y reprocesado por escapar de la prisión y por la rapiña.

Prófugos.

En tanto, la Policía Nacional continúa en la búsqueda de los otros dos delincuentes que, también estando presos en una granja de mínima seguridad, pero del Penal de Libertad, escaparon el lunes.

Los prófugos en cuestión son Álvaro Eduardo Crossa, procesado por un delito de rapiña especialmente agravada en el año 2012, y Agustín Di Matteo, en prisión por el mismo delito, cometido en el año 2013.

Crossa y Di Matteo se escaparon el pasado lunes 5 de enero, también aprovechando la confianza dada por las autoridades carcelarias a los reclusos que están en la chacra.

Además se busca a un homicida menor de edad, que también el lunes se escapó de un hogar del INAU.

El prófugo levanto sospechas entre los vecinos, que se dieron cuenta que no era de la zona.

Roque Soto fue detenido tras permanecer prófugo 48 horas