Tabaré Vázquez: "Uruguay va a seguir creciendo pese a las vicisitudes de la región"

El presidente Tabaré Vázquez dijo esta mañana que la situación en Argentina "es preocupante".



Hoy lunes el mandatario argentino Mauricio Macri anunció una serie de medidas para recuperar la economía del país, con el foco puesto en la reducción de gastos dentro del gobierno y la suba de impuestos a las exportaciones de granos.



Vázquez opinó que el gobierno uruguayo está "siguiendo muy de cerca" lo que sucede en el país vecino y que "hoy fue uno de los motivos de análisis en el Consejo de Ministros" que se realizó en Torre Ejecutiva de Presidencia.



El mandatario uruguayo destacó que más allá de la crisis del otro lado del río se "puede llevar la total tranquilidad a la población que Uruguay está muy sólido desde el punto de vista financiero y económico. Uruguay va a seguir creciendo pese a las vicisitudes de la región".

Y añadió que nuestro país "tiene un equilibrio macroeconómico muy sólido. Tiene el reconocimiento de las organizaciones internacionales en cuanto a su solvencia financiera. Las aseguradoras de crédito internacionales hace pocos días ratificaron el grado inversor del Uruguay y lo ascendieron a la característica de estable".



"Creo que tenemos reservas internacionales que pueden contemplar cualquier situación que el país pueda vivir, por ejemplo, comparando con lo que pasó en el año 2003 o 2003, sin ningún tipo de inconvenientes", sostuvo el mandatario.



Y ante la pregunta de si surge la necesidad de rever la Rendición de Cuentas por la situación que atraviesa la región, aseguró que "no hay que rever nada".



Vázquez dijo que "Uruguay está en el camino adecuado" ante "estos hechos tan dramáticos que están viviendo en Argentina y también en Brasil".



Y señaló que "la solidez de Uruguay demuestra fehacientemente que la conducción política que tuvieron los tres gobiernos del Frente Amplio (FA) ha sido adecuada. No porque lo diga yo, sino porque los hechos incontrastablemente lo están demostrando".



"No soy quién para dar consejos", dijo al responder a la pregunta de qué recomendación le daría a su par argentino en este momento. "Simplemente valoro lo que la realidad nos está mostrando".



El presidente uruguayo realizó estas declaraciones en el marco del acto de asunción de las tres nuevas directoras del Hospital Pereira Rossell.

“Nunca recibimos dinero de ningún gobierno argentino”



Una de las preguntas que recibió Vázquez fue sobre la denuncia que un empresario argentino realizó la semana pasada por supuestas irregularidades en el financiamiento de los actos políticos que el FA realizó en Argentina durante la campaña electoral del año 2004.



“Que yo sepa no y lo desmiento totalmente”, dijo. “Todas las campañas que se hicieron en Argentina fueron con la tarea militante de los frenteamplistas en Argentina y cuando el dinero no alcanzó fue con el aporte central de FA. El FA destinó dinero propio de nuestra militancia en Uruguay para reforzar lo que faltaba. Pero con dinero propio. Nunca recibimos dinero de ningún gobierno argentino”, aseguró el presidente.

Consultado sobre los posibles vínculos de la denominada “ruta del dinero K” con Uruguay, el presidente dijo que “los dineros quizá entraron, todavía no se ha demostrado. De Argentina no ha venido ninguna denuncia. Pero si entraron, dada la solidez del sistema financiero y las medidas que hemos tomado contra el lavado de activos, no lo pudieron lavar y eso demuestra la solidez de Uruguay”.



Y sobre las declaraciones que días atrás realizó el director de Aduanas Enrique Canon, quien dijo que no se podía controlar el 100% de lo que ingresa al país porque las fronteras son “permeables”, el mandatario coincidió.



“Todas las fronteras del mundo son porosas. Si usted viaja a Estados Unidos, por ejemplo, con todos los cuidados que tienen, no le revisan todos los bolsos de mano. Hacen una medición estadística y por azar toman algunos casos para revisarlo”, señaló. Y puso también otro ejemplo, que es el del aeropuerto de París, donde “hay puertas por las que salen sin hacer declaraciones”.



“Es imposible revisar todo lo que ingresa a un país. Pero tenemos que tener la tranquilidad de que acá no se pude lavar dinero, porque Uruguay ha sido reconocido como el país más seguro de la región”, concluyó.