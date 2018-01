Vázquez anuncia diálogo con las gremiales y adelanta "medidas complementarias"

El presidente Tabaré Vázquez se reunió hoy con las gremiales rurales para analizar la crisis que enfrenta el sector. Explicó que "no es lo mismo la problemática del sector arrocero, del ganadero, del lechero. Por lo tanto la consideración de la problemática la vamos a estudiar sector por sector".



En conferencia de prensa, el mandatario anunció la creación de una mesa de diálogo para "analizar en conjunto la problemática de los sectores agropecuarios y ver qué propuestas pueden ser llevadas por el gobierno, cuáles pueden ser implementadas y qué respuesta se pueden dar a las distintas situaciones que nos lleguen". En ese sentido adelantó "medidas complementarias para atender la emergencia".



Vázquez aclaró que "han aumentado las exportaciones y hay sectores que se han visto beneficiados", pero reconoció que otros "sí están en problemas". Por ejemplo mencionó el problema de endeudamiento que enfrenta la lechería, problemática "que vamos a evaluar".



Respecto al sector arrocero, el presidente dijo que "gana más o gana menos de acuerdo a los precios internacionales", por lo que entendió debe mejorar "su productividad y competitividad". Por eso, Vázquez propuso que se integre una mesa de trabajo.



El presidente afirmó que no está dispuesto a aceptar "que se diga que este gobierno o anteriores no han hecho nada por el sector agropecuario, porque hemos hecho muchas cosas, quizás no todas las necesarias, quizás no el 100% de las exigidas".



Por el lado de las gremiales, participaron la Asociación Rural del Uruguay, Cooperativas Agrarias Federadas y la Comisión Nacional de Fomento Rural



Quien faltó al encuentro es la Federación Rural del Uruguay, quien anunció que no concurriría porque “no es el día para ir a hablar con el presidente de la República, tras una magnífica convocatoria y participación en las rutas de todo el país”.



Así lo expresaron en una carta enviada al mandatario.

De la reunión también participaron el ministro de Economía, Danilo Astori, así como el canciller de la República, Rodolfo Nin Novoa, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García y el nuevo ministro de Ganadería Enzo Benech.



Protestas en varios puntos del país.

Productores de distintos puntos del país salieron a primera hora de la mañana de hoy a las rutas a protestar contra los costos del Estado. A estos se sumaron otros que con sus avionetas recorrieron el cielo.



Con máquinas cosechadoras, tractores y camiones, tanto productores como trabajadores de Young se manfiestaron en ruta 3 frente a la Sociedad Rural de Río Negro. También hubo movilizaciones en la ruta 24, en la zona de San Javier.

Enzo Benech al frente del MGAP.

En medio del conflicto en el sector agropecuario, el presidente Tabaré Vázquez le aceptó la renuncia al ministro de Ganadería Tabaré Aguerre y designó como sucesor al subsecretario de la cartera, Enzo Benech, del Partido Socialista.



Como subsecretario de la cartera, el mandatario designó a Alberto Castelar.



Según informa el portal de Presidencia, Vázquez le agradeció a Aguerre por los invalorables servicios realizados, en especial al país productivo.