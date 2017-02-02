Vázquez: "Si no hay observación del TCR, no hay ninguna ilegalidad"

El presidente uruguayo afirmó que la polémica en torno a la adquisición del jet presidencial está terminada “desde el punto de vista legal, jurídico y administrativo”.

El presidente Tabaré Vázquez afirmó este miércoles que la polémica en torno a la compra del avión presidencial está terminada "desde el punto de vista legal, jurídico y administrativo". Las declaraciones del mandatario se producen luego que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) levantara la observación a la adquisición del jet presidencial.

"Si no hay observación (del TCR), no hay ningún tipo de ilegalidad", dijo Vázquez en declaraciones a Subrayado y agregó la satisfacción por la decisión del tribunal "porque siempre hecmos dicho que estamos actuando dentro de la ley y con total transparencia".

"Hemos actuado en todas las etapas con transparencia, con respeto a la institucionalidad jurídica del país y hoy nos reconforta que tanto el fiscal de gobierno, como el Tribunal de Cuentas, hayan avalado la compra", finalizó el mandatario uruguayo.

Voto del TCR.

La decisión fue tomada por mayoría con los votos discordes de los representantes blancos y colorados.

Los ministros recibieron el informe de Jurídica del TCR, que sugirió mantener la observación a la compra, pero la mayoría de los representantes entendieron que no había elementos para mantener la observación, señalaron a El País tres fuentes del organismo.

La compra había recibido dos observaciones previas, pero ante la reiteración del gasto y la decisión de comprar la aeronave, el organismo de contralor debió volver a analizar el caso.

Los integrantes del TCR mantuvieron su decisión de observar la compra. La diferencia estuvo en la salida de uno de los ministros que había apoyado la decisión de observar la compra, Oscar Grecco, quien decidió jubilarse.

Tabaré Vázquez. Foto: EFE

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