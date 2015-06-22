Vázquez reúne a intendentes electos y tratarán el conflicto de sector lácteo

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, informó que mañana habrá una reunión en la Intendencia de Montevideo a la que asistirán todos los intendentes electos a pedido del presidente Vázquez. Uno de los temas a tratar será el conflicto que atraviesa el sector lácteo en diferentes puntos del país.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, informó hoy en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros realizado en la Torre Ejecutiva que durante el encuentro se consideró el tema del conflicto de la industria láctea en Uruguay.

Murro dijo que mañana martes el tema “seguramente será tratado, en ocasión de una reunión que a las 9 horas se realizará en la Intendencia de Montevideo con la presencia de los intendentes electos, invitados por el presidente Tabaré Vázquez".

“Allí estaremos de parte del gobierno nacional dando respuestas al respecto”, dijo el ministro, ya que "los cierres de empresas que se han producido son en el interior del país, con un alto impacto de esas zonas".

"Queremos destacar la importancia que tiene el sector cooperativo en el proceso del sector lácteo en Uruguay y que preocupa. El gobierno está analizando en ese aspecto la situación. Los dos cierres (Ecolat y Schreiber) fueron de grandes empresas internacionales que han decidido por su cuenta retirarse del país", sostuvo Murro.

Trabajadores analizarán si realizan paro.

El sindicato de la industria láctea (Fitil) analizará realizar un paro general el 16 de julio en protesta por el cierre de la empresa Schreiber Foods e intentará que al menos los 75 afiliados al gremio que trabajaban en esa empresa sean absorbidos por otras firmas de la industria, informó a El País el dirigente de la organización, Heber Figuerola.

El sindicalista cuestionó que Schreiber Foos haya comunicado por teléfono a sus 170 empleados que abandonaba el país. "No hay seriedad. También se afectaron a los 80 productores que remitían a la empresa", señaló Figuerola.

El sindicato también planea realizar cortes de ruta y acciones de difusión y considera que el cierre de Schreiber Foods apunta a un intento de monopolización de la industria láctea local por parte de la multinacional Lactalis.

Figuerola admitió que el mercado internacional no ayuda a la industria láctea local ya que descendieron las ventas a Rusia y Venezuela y China tiene abundante stock pero consideró que "puede ser algo coyuntural".

Antes del cierre de Ecolat y Schreiber Foods trabajaban en la industria láctea local 5.000 personas.



Se aprobó decreto que habilita recibo electrónico de sueldo.

Murro informó también que hoy se aprobó el decreto que regula la emisión de los recibos electrónicos de sueldos.

"Este decreto que se aprobó hoy es parte del proceso de modernización del país y es parte de inclusión financiera", señaló Murro.

"Hasta ahora, por el decreto que estaba vigente del año 2007, cada trabajador reglamentariamente solo podía recibirlo en un papel", explicó Murro, pero ahora se podrá acceder al recibo a través de redes internas o externas de las empresas, mediante un usuario y una contraseña que permitirán al trabajador ver el documento en cualquier momento: "Podrá acceder el desde su casa, desde su lugar de descanso, trabajo o desde el exterior".

La aprobación del decreto, según Murro, "significa un avance en seguridad", y además, "se elimina el papel", lo que disminuye los costos y aporta en el "aspecto ecológico".

El ministro señaló que "se mantienen todas las garantías existentes hasta el momento" y se agregan "nuevos datos al recibo electrónico que dan más garantías al trabajador y a las familias, a la empresa y al Estado a efectos de los controles correspondientes".

Murro explicó que "el trabajador tendrá acceso a los recibos en papel si quiere", ya que obtenerlo electrónicamente "es una opción, no una obligación".

El cambio se irá haciendo "progresivamente", pero hay muchas empresas, tanto públicas como privadas, que ya emiten los recibos de sueldo bajo esta modalidad.

Tamberos en rojo por baja de precios y suba de costos.

consejo de ministros