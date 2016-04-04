Vázquez responde sobre el Fondes: ya fue modificado

El presidente marcó la diferencia con la gestión del fondo que hizo Mujica.

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, respondió a las críticas de la oposición por las pérdidas que ha tenido el Fondo para el Desarrollo (Fondes), y dijo que el mismo ya fue modificado en su funcionamiento atendiendo a las experiencias fallidas que tuvo en su primera etapa bajo el gobierno de José Mujica.

"El año pasado se hicieron las modificaciones al proyecto Fondes que ajustaron un poco el funcionamiento de este fondo", dijo Vázquez.

El diputado blanco Rodrigo Goñi anunció a El País el pasado fin de semana, que prevé presentar una denuncia penal para que la Justicia determine "quiénes deben responder patrimonial y judicialmente por la concesión irregular de préstamos millonarios".

Goñi se basa en que el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), administrador de la cartera anterior del Fondes y el financiamiento de nuevos proyectos, Gustavo Bernini, reconoció al semanario Búsqueda que se había constatado una alta morosidad de los proyectos apoyados en el período anterior y que se deberá pasar a pérdida una parte importante del capital prestado por el organismo.

Consultado al respecto de la denuncia penal, el presidente acotó: "Me enteré simplemente por un medio de comunicación así que no es mucho lo que puedo opinar al respecto".

El Fondes es un organismo creado por el gobierno de Mujica para financiar proyectos empresariales gestionados por los trabajadores. A partir de una experiencia no muy exitosa en los resultados de los emprendimientos financiados, el nuevo gobierno de Vázquez decidió hacerle cambios. Así, en marzo de 2015, cuando asumió la Presidencia, Vázquez envió un proyecto de ley al Parlamento modificando la esencia del Fondes de Mujica. Debe ser "asociado a experiencias exitosas", comentó en ese momento el ministro de Economía Danilo Astori, lo que, en buen romance, quería decir que no se darían más recursos a emprendimientos que no fueran viables.

Una empresa financiada por el Fondes es Alas U que recibió US$ 15 millones del organismo para comenzar a operar, según cifras que maneja la oposición, y recientemente pidió al gobierno otros US$ 6 millones adicionales para poder seguir funcionando hasta la temporada de verano dada la escasez de recursos.

"Tratamos de evitar que se asistiera financieramente proyectos que resultaban inviables. Y ahora el gobierno se muestra preocupado por lo que ocurre con Alas Uruguay. No podemos aceptar excusas. (...) Alguien deberá asumir responsabilidad por las pérdidas millonarias de fondos públicos", dijo Goñi a El País.

Diálogo.

El presidente Váz- quez, que ayer realizó una recorrida por la periferia de Salto en una visita previa al Consejo de Ministros que se realizará hoy, anunció, en otros asuntos, un acercamiento con la oposición.

Por un lado sostuvo que el próximo jueves, en la Torre Ejecutiva, le presentará a los partidos políticos con representación parlamentaria un borrador de proyecto de ley sobre hidrocarburos que incluirá los tres puntos medulares conversados con los expresidentes de la República. Vázquez dijo que los hidrocarburos allí quedarán definidos como "una propiedad de todos los uruguayos", que se formará "una nueva empresa que abarque el manejo de hidrocarburos en Uruguay", y que se abordará el uso que se hará de los recursos económicos obtenidos, lo que se aspira a que sean derramados en varias generaciones.

La semana pasada Total y ExxonMobil Exploración y Producción Uruguay B.V. comenzó las operaciones de perforación en el pozo Raya-1, localizado en el block 14 de la plataforma marítima uruguaya. La perforación llevará 100 días, tras lo cual la ministra de Industria, Carolina Cosse, sostuvo que "se va a saber si hay petróleo o no".

"La política petrolera no va a sustituir la matriz productiva, económica y social que tenemos en nuestro país", aclaró el mandatario.

Precisamente, el presidente se refirió también a la situación económica que atraviesa el país. La semana pasada se conoció que la economía creció 1% en 2015, un punto porcentual menos que lo previsto por el equipo económico en el Presupuesto.

Vázquez, consultado al respecto, sostuvo que quería llevar "tranquilidad" a la población de que se van a mantener los programas sociales, como ocurrió en 2008 cuando se produjo una crisis internacional que afectó a miles de uruguayos.

"Uruguay tiene el privilegio de crecer, y en el contexto general es un crecimiento positivo", subrayó el presidente mostrándose optimista.

Seguridad.

Otro tema que reunirá al presidente con la oposición es la seguridad. Vázquez ha sido fuertemente cuestionado en las últimas semanas frente al cúmulo de sucesos de violencia, rapiñas y homicidios que se han generado, algunos de ellos con jóvenes que se fugaron de los centros de reclusión. Precisamente ayer se fugó un recluso acusado de homicidio especialmente agravado de la chacra perteneciente a la Unidad Nº 20 ubicada en el departamento de Salto, donde se encuentra Vázquez. Según informó el Instituto Nacional de Rehabilitación, "al momento que la guardia procede a realizar los controles de rutina se constata la ausencia".

Vázquez dijo que el martes 12 de abril concretará la reunión para buscar soluciones a la inseguridad en el marco de lo que ha llamado "cultura de convivencia pacífica".

Fotos, besos y la promesa de pizzas

Trabajo y vivienda son los dos principales pedidos que recibió el presidente Tabaré Vázquez ayer en su recorrida por Salto. Vázquez visitó el barrio La Amarilla, una zona donde varias cooperativas llevaron adelante 72 viviendas en un programa de autoconstrucción, que principalmente nucleó a afectados por las inundaciones.

Allí Vázquez no dejó de sacarse ninguna foto de las que le pidieron, y saludó a las decenas de niños que se le acercaron. El presidente se mostró interesado en conocer si tenían saneamiento, si los niños tenían su ceibalita y el uso que se le daría a hierros u otros materiales que iba encontrando a su paso.

En muchos de los hogares que visitó fue aplaudido y en otros le reclamaron que regrese. Así surgió que Vázquez le expresó a unas familias: "Cuando las vayan a inaugurar, me avisan con tiempo, vengo y comemos unas pizzas caseras".

Los anuncios del gobierno.

Arranca el Sistema de Cuidados

El presidente Tabaré Vázquez anunció que hoy lunes en la reunión del Consejo de Ministros comenzará a implementarse el funcionamiento del Sistema Nacional de Cuidados, no solo en la política de gestión. “Ya está pronto para funcionar en el terreno, tanto en Montevideo como en todo el interior”, dijo el mandatario, que adelantó que en el Consejo dará todas las directivas a los ministerios involucrados.

Técnicos de OPS llegan a Salto

El ministro de salud Pública Jorge Basso confirmó que mañana llegarán a Salto técnicos de la Organización Panamericana de la Salud para evaluar las medidas dispuestas dentro de la declaración de emergencia sanitaria que entró a regir en enero en el departamento por seis meses como consecuencia de la enfermedad de leyshmaniasis que afecta a perros, muchos de los cuales han sido sacrificados.

Cambio en presidencia de Unasur

Los países integrantes de la Unasur (Unión de Naciones del Sur) se reunirán el viernes 22 de abril en Montevideo por el traspaso de presidencia pro tempore, que actualmente está en manos de Uruguay, y para hacer un análisis de la herramienta sudamericana, informó en Salto el presidente Tabaré Vázquez. Además, dada la situación, podría estudiar la situación en Brasil con el gobierno de Dilma Rousseff.

Proyecto hortícola para Salto

El desarrollo del proyecto de infraestructura “Salto Hortícola”, que cumplirá las mismas funciones del Mercado Modelo de Montevideo, fue analizado en el encuentro del Ministerio de Ganadería con representantes locales. La idea del gobierno es “crear capacidades en un departamento que abastece el 42 % del consumo nacional en hortifruticultura”, dijo el ministro Tabaré Aguerre.

Nuevo liceo tendrá San Antonio

La ministra de Educación y Cultura María Julia Muñoz dijo en el departamento de Salto que el nuevo liceo de San Antonio se construirá en 2018. En referencia a las necesidades inmediatas propuestas por los estudiantes en cuanto a las dificultades para el transporte y sobre los problemas edilicios existentes en el edificio actual, dijo que se hará lo necesario para que exista confort y accesibilidad.

El presidente realizó ayer una recorrida por cooperativas de Salto. Foto: F. Ponzetto

POLÉMICA POR PÉRDIDASJUAN PABLO CORREA