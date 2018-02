Vázquez removió de ASSE a Susana Muñiz, Mauricio Ardus y Jorge Rodríguez Rienzi

El presidente Tabaré Vázquez removió a los tres directores políticos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) Susana Muñiz, Mauricio Ardus y Jorge Rodríguez Rienzi, según informó VTV Noticias y confirmó El País.

En ASSE informaron a El País que Vázquez aceptó la renuncia presentada esta mañana por la presidenta del organismo Muñiz y de Ardus. Según indicó Muñiz en su carta de renuncia "se siente responsable porque votó en el directorio la designación de la secretaria de Ardus sin conocer quién era".

Muñiz, consultada sobre la renuncia, escribió en un chat donde figuran varios ministros del gobierno del Frente Amplio: “Tranquilos. Sí, de verdad no sabía lo que había hecho el compañero, pero bueno, no deja de ser mi responsabilidad y el proyecto político está por encima de las personas”.

Las remociones surgen a partir del escándalo que se generó luego que Ardus, vicepresidente del organismo, contrató a su nuera de 18 años y sin experiencia como secretaria con un salario de $ 57.000 nominales y tras conocerse el caso la despidió. ASSE se encuentra desde hace meses bajo la lupa por presuntas irregularidades que se investigan en una comisión parlamentaria.

Dentro del Frente Amplio comunistas (sector al que pertenece Muñiz) y el Movimiento de Participación Popular (sector al cual adhiere Rodríguez Rienzi) habían reclamado la remoción. También Pablo Cabrera director en representación de los trabajadores.

El nuevo presidente de ASSE será el ex intendente Marcos Carámbula, informó VTV Noticias. Todavía no se definió el resto de las sustituciones. Vázquez pretende que se respete la cuota política en la gestión del prestado. No obstante, uno de los nombres que se manejan para ocupar la vicepresidencia es el de Marlene Sica quien ya ocupó el cargo de gerente general de ASSE.



El único cargo de autoridad que se mantiene en ASSE es el de Richard Millán como gerente general. Además permanecen Natalia Pereyra y Pablo Cabrera, directores en representación de los usuarios y de los trabajadores, respectivamente, cargos electos que no pueden ser removidos por decisión presidencial.