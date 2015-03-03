Vázquez recibe primera carta por un asesinato

En su primer día de trabajo en la Torre Ejecutiva, el presidente Tabaré Vázquez recibió una carta en reclamo de seguridad tras el asesinato a balazos de un hombre de 31 años en el asalto a un comercio del barrio Casavalle, el pasado viernes.

El dramático episodio, en el que el padre de la víctima también fue herido de gravedad de un balazo en el pecho, pegó fuerte entre los distribuidores y almaceneros y sus familiares. El fallecido era supervisor de ventas en la panificadora Bimbo y su padre —que permanece internado en un CTI— es el propietario del almacén donde ocurrió el ataque.

Ayer al mediodía, tras el funeral que tuvo lugar en el Cementerio del Norte, decenas de camiones y camionetas de reparto y autos de almaceneros marcharon por Burgues y San Martín hasta el Palacio Legislativo, donde dieron dos vueltas a la plaza, y luego fueron hasta la Torre Ejecutiva en la Plaza Independencia, donde entregaron una carta dirigida al Presidente, firmada por los compañeros del trabajador fallecido (ver nota aparte).

También ayer, se entregó uno de los dos presuntos autores del robo, quien fue procesado con prisión. Este individuo, al parecer, era el que esperaba en una moto en la que huyeron luego de atracar y balear a Diego Alvarez y a su padre. El otro responsable está identificado y es buscado por la Policía, informaron personas cercanas a la familia afectada.

Diego Alvarez habría cumplido 32 años el sábado, al día siguiente de su trágica muerte. Tenía una hija de 8 años y su esposa espera un varón para el mes de junio. El matrimonio había comprado una casita poco tiempo atrás.

El viernes 27 de febrero, Diego había ido a ver a su padre al almacén, porque el miércoles anterior también lo habían asaltado. Iba a hacer un surtido de productos para el festejo de su cumpleaños, relató Pablo, uno de sus hermanos, a El País, y también a recoger a su hija.

El padre, Luis Alvarez (56 años), conocido comerciante de la zona de Casavalle, está en el CTI de Médica Uruguaya, recuperándose, pero con riesgo de quedar inválido por las secuelas del disparo. Tiene una bala alojada en el pulmón. Es casado y tiene otros dos hijos, Pablo y Gonzalo, además del fallecido. Diego.

El comercio, ubicado en Tubichas y Teniente Galeano, tiene el nombre de Gopadi, acrónimo de los nombres de sus hijos.

El día del crimen, dos delincuentes fueron a robar el comercio. Uno se quedó fuera del local con la moto, el otro ingresó al local revólver en mano y apuntó a la cabeza de la cajera exigiendo dinero.

El comercio tiene dos cajas, la que los atracadores abrieron había sido vaciada pocos minutos antes y ante la poca cantidad de dinero el rapiñero reclamó más y comenzó a golpear a Diego. Entonces su padre reaccionó y se abalanzó sobre el asaltante que comenzó a disparar.

Durante la lucha, el delincuente realizó varios disparos que derivaron en la muerte de Alvarez y heridas graves a su padre. En el enfrentamiento rompieron un vidrió lateral y padre e hijo terminaron baleados sobre la calle. El agresor salió del local y huyó con quien lo esperaba fuera en una moto

El dirigente de Cambadu Mario Menéndez manifestó que quisiera "ver algún día juntos al Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo" trabajando "para que esto no vuelva a ocurrir".

"Un poder dice que si se quiere otro resultado, debe haber leyes diferentes o modificarse las actuales, pero esto nunca se resuelve y son cosas que tienen que estar coordinadas. No puede ser a impulso personal o de un ministerio", afirmó. "Es una pena que siempre los muertos los ponemos nosotros, en este caso un hombre con una hija chica y la viuda embarazada de un niño que no conocerá a su padre".

Dos meses y 57 muertes violentas en Uruguay

El asesinato de Diego Alvarez en Casavalle, junto al de un guardacoches ocurrido también el viernes en el Chuy, pasaron a engrosar la lista de los homicidios ocurridos en los dos primeros meses del 2015, que llega a un promedio de casi un asesinato diario. Hasta el sábado, último día del segundo mes del año, ascendía a 57 el número de personas muertas de forma violenta.

Carta: "No queremos más familias destrozadas"

La carta entregada ayer en la Torre Ejecutiva, con fecha 2 de marzo, está dirigida al Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez. El texto es el siguiente:

"Lamentablemente la noticia que antecede no resulta extraña para nuestra sociedad... casi a diario nos encontramos con la triste noticia de que otro trabajador (comerciante, distribuidores, taxistas, omnibuseros, etc.) es asaltado y muchas veces pierde la vida a manos de individuos inescrupulosos que no tienen nada que perder.

"Esta vez nos tocó muy de cerca a nosotros, ya que a nuestro querido amigo le fue quitada la vida y su padre se pelea actualmente entre la vida y la muerte.

"No sabemos ni siquiera si usted llegará a leer estas líneas, pero necesitábamos realizar esta marcha y entregarle la carta porque no queremos que lo que le pasó a nuestro amigo quede solo como un simple número que después se refleja en estadísticas.

"Diego, que al siguiente día debería haber cumplido 32 años, era un gran muchacho, laburante, honesto, padre de una nena de 8 años y esperando para junio al varoncito, que jamás podrá conocer a su papá... y qué decir de su padre Luis (conocido por todos como "El Gordo Luis") comerciante de toda la vida, dueño del supermercado en el que le fue quitada la vida a su hijo y que actualmente se encuentra en el desafío de seguir peleando por vivir... con un panorama que, seamos honestos, no es nada alentador... si llega a salir de ésta, ¿cómo seguir viviendo cuando pierdes tan injustamente un hijo delante de tus ojos?

"Por supuesto que lo que pasó ya no podemos cambiarlo pero sentimos la necesidad de ver que "se le está hincando el diente" a una situación que no admite más demora.

"Somos conscientes que el tema de la Seguridad es un tema complejo que involucra múltiples aristas (económicas, sociales, culturales) y que muchas de las medidas de fondo no son fáciles de implementar, pero hay otras que sí son viables y que nos gustaría sentir que se está trabajando al respecto.

"No queremos más Diegos y Luises...

"No queremos más familias destrozadas por delincuentes".

Distribuidores y almaceneros marcharon a Torre Ejecutiva