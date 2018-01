Vázquez presentó medidas que para rurales son insuficiente

Tomó la decisión de salir a la cancha para enviar una señal fuerte. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, pidió a su equipo de gobierno que estudiase y definiera medidas para presentarles a los representantes de las gremiales agropecuarias. Los citó a las 10 de la mañana en la residencia de Suárez y Reyes. Conversaron durante más de dos horas. Al terminar, el mandatario ofreció la conferencia de prensa más larga que se recuerde desde que el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005. Fue una hora y veinte minutos, entre la presentación de las medidas y las consultas de los periodistas.

Luego de detallar los anuncios, el jefe de Estado dijo que lo más importante es la señal que se pretende dar desde el gobierno. "Si hablamos de toda la economía, las medidas estas quizás tengan un ínfimo porcentaje", dijo Vázquez. Pero de inmediato agregó: "Si vemos a los sectores que apoyamos tienen un enorme porcentaje".

"Lo que más importa, lo digo con total modestia, es la actitud de un gobierno que escucha, que dialoga y que trata de encontrar soluciones. Quizás no todas las que el sector pide, pero por algo tenemos que comenzar", explicó el presidente.

El líder frenteamplista se adelantó a lo que un rato después iban a decir los gremialistas del campo en conferencia de prensa. "Es insuficiente", dijo el presidente de la Federación Rural, Jorge Riani.

Sobre las medidas anunciadas (ver aparte), el gobierno estima que la rebaja del precio del gasoil incluirá al 90% de los productores. La medida implica para los beneficiarios una rebaja efectiva de 18,3% y tendrá un costo estimado para el Estado de US$ 4,5 millones.

Para el sector lácteo se constituyó el Fondo de Garantía Lechero por US$ 36 millones, que permite reperfilar las deudas de 2.800 productores. Esta medida no tiene impacto fiscal ya que el fondo se constituye en parte con el último aumento en el precio final de la leche, explicó el ministro de Economía.

También se anunció la extensión de la rebaja de 15% de la tarifa de UTE hasta marzo, medida ya implementada en el segundo semestre de 2017 y que beneficia a 3.600 productores. El costo para el Estado se estima en US$ 1,4 millones. Por otra parte, se resolvió congelar los arrendamientos para los productores familiares en tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC), lo que favorecerá a 1.050 establecimientos lecheros.

Para los productores arroceros que riegan se dispuso la rebaja por tres meses de 15% en la energía eléctrica, medida que se extenderá a la industria con la condición de que su impac- to sea trasladado a los productores.

Diálogo.

En la reunión cerrada el presidente Vázquez invitó a todas las gremiales y a los representantes del grupo de "autoconvocados" del campo, a conformar una mesa de diálogo. Este ámbito para discutir y estudiar propuestas para los diferentes sectores se conformará después de Carnaval si es que los invitados aceptan, cosa que la mayoría aún no decidió.

El mandatario aclaró que cambió su postura y decidió incluirlos en la mesa de discusión ya que observó varios factores que justificaban la presencia del nuevo grupo. Dijo que al principio ese movimiento no tenía delegados, ni organización, ni tampoco una lista de temas para conversar. Pero eso cambió luego del 23 de este mes.

"No es cierto que los excluí, como dijeron algunos medios de comunicación, quizás no muy bien informados. Vi con el respeto que trataron los temas y cómo se congregaron con total respeto y tolerancia. Eso es un elemento a rescatar para nuestra sociedad", dijo Vázquez.

Insensibles.

Así catalogó la Federación Rural al gobierno de Vázquez. Los gremialistas quedaron muy desconformes con lo presentado por el mandatario en la mañana. A través de un comunicado dijeron que las propuestas del Ejecutivo "son insuficientes para la real situación en la que se encuentra todo el sector agropecuario" y asegura que "queda demostrado —una vez más— la insensibilidad e incomprensión del gobierno con los productores rurales".

La gremial anunció que seguirá acompañando las medidas de movilización que se están llevando a cabo en todo el país, al tiempo que convocó a una asamblea de presidentes de federadas con el consejo de Federación Rural —en el interior del país—, donde se profundizarán los pasos a seguir de acuerdo a las circunstancias.

El resto de las gremiales opinó de forma similar, así como también los "autoconvocados". A pesar de esto todas coinciden en que van a ir a sentarse a la mesa de diálogo para continuar con las negociaciones con el gobierno.

Wilson Cabrera, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche, dijo que las medidas anunciadas no alcanzan, pero reconoció que la eliminación del IVA al gasoil traerá "alivio" a los productores más pequeños. "Yo pienso que vamos a ir a escuchar y proponer algo más", declaró a El País.

El senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga criticó a Vázquez. "No entienden. Una vez más, el gobierno se pone de espaldas al país productivo. Piensa que todo se arregla con parches. Le dan todo a la inversión extranjera, pero para el productor uruguayo nunca se puede. Una vez más, con soberbia, no entienden al Uruguay de adentro", escribió el legislador en su cuenta de la red social Twitter.

El senador blanco integra la comisión de ganadería del Senado y participó de la convocatoria en Durazno.

En la misma línea el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que lo planteado por el Poder Ejecutivo es insuficiente para la problemática que tiene hoy el sector agropecuario.

"La respuesta del gobierno a los reclamos del sector agropecuario es muy acotada, parcial e insuficiente. Es lógica la decepción y molestia de los representantes del agro", escribió en su cuenta de Twitter.

Ayer en la Comisión Permanente del parlamento la oposición debatió sobre el aumento de las tarifas públicas con los representantes del gobierno. Los legisladores señalaron que este es una presión que pone el gobierno al sector productivo.

"No es lo que queremos, que son medidas concretas para todos los sectores productivos y comerciales. Y eso está claro en la proclama. (...) No logran comprender la problemática que les planteamos".

Habrá baja sectorial del gasoil



SECTOR LÁCTEO



Fondo de garantía. El gobierno pretende, mediante la creación de este instrumento, reperfilar la deuda que los productores mantienen con el sector financiero, con la industria y sus proveedores. El proyecto, que depende del tratamiento que le dé el Parlamento, propone el acceso a créditos de microfinanzas para saldar las deudas que arrastran los productores y les impiden seguir produciendo.



Rebaja de tarifa. Proponen la extensión de la rebaja de la tarifa eléctrica desde enero a marzo. Es una baja del 15%, medida que ya fue implementada durante el último medio año.



Congelación de la renta. Los productores familiares lecheros que le pagan al Instituto Nacional de Colonización, deberán abonar en abril-mayo el mismo valor de renta que en octubre-noviembre pasado.



SECTOR ARROCERO



Rebaja de tarifa. Los productores regantes, que usan mucha cantidad de energía eléctrica para riego, tienen una rebaja del 15% en el costo de la tarifa eléctrica desde noviembre a marzo. La industria arrocera también conseguirá esa rebaja de la tarifa eléctrica, en el mismo porcentaje, siempre y cuando tenga impacto en una caída de los costos para los productores de ese sector. La reducción será por tres meses a convenir con los productores.



A TRES SECTORES



Baja del gasoil. Los productores lecheros, arroceros, de frutas, flores y hortalizas (hortifruticultores) que no tributen IRAE, podrán acceder a la devolución total del IVA incluido en las compras de gasoil. El beneficio regirá desde el 1° de marzo y durará un año. Las devoluciones son en efectivo, en cuentas de banco o redes de cobranza. No habrá que realizar ninguna declaración. Eso sí: la factura de la estación de servicio solo podrá tener el concepto de combustible y deberá figurar el número de RUT del productor. Luego el vendedor realizará el comprobante fiscal electrónico y, de no tenerlo, podrá hacer un formulario informativo. Habrá un tope para el beneficio, como un porcentaje de los ingresos registrados en el ejercicio anterior. Cada sector tendrá su tope en base a lo que efectivamente se use de gasoil, en base a datos del Ministerio de Agricultura y la DGI. Según el gobierno, esta medida representa una rebaja efectiva del 18,3% en el precio del gasoil.



Reglamento de ley. El gobierno acelerará la reglamentación de la ley de riego, para más “eficacia” en el uso del agua.