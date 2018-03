"Quienes piden que baje el costo del Estado son los primeros en golpear su puerta cuando tienen problemas"

El presidente Tabaré Vázquez participó este 8 de marzo del lanzamiento del programa "Ganar-Ganar", a cargo de ONU Mujeres y la Unión Europea, que busca alcanzar la igualdad de género en el ámbito laboral y poner fin a la brecha salarial entre hombres y mujeres.



Vázquez sostuvo que "no puede haber paz y justicia sin participación de la mujer" y que "la igualdad ocupa un lugar central" en la agenda del gobierno uruguayo. “Desarrollo, democracia e igualdad son el alma del proyecto de país del Gobierno uruguayo”, señaló, y agregó que “la igualdad ocupa un lugar central en nuestra agenda y no es solo una cuestión de deseos y declaraciones”.



Saludó también a los movimientos que se movilizarán hoy con "justos reclamos por los derechos de las mujeres" y consideró que "a pesar del creciente peso de la mujer en la población económicamente activa, aun hoy existen dinámicas que reproducen prácticas de discriminación en las mujeres".



Pero también se refirió a otros grupos que se movilizan y aunque sin nombrarlos apuntó a los rurales. Vázquez destacó el rol del Estado, señalando que “quienes piden que se baje su gasto son los primeros en golpear su puerta cuando tienen problemas”.



El presidente añadió que "en materia de desarrollo no basta con que nadie quede atrás" y que "los cambios deben ser para todos y entre todos".



En la conferencia de prensa también habló María Noel Vaeza, directora de Programas de ONU Mujeres, quien felicitó a Vázquez por ser "el único presidente Latinoamericano que firmó" a favor de la campaña He for She, el movimiento solidario por la equidad de género de la ONU.