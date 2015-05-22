Vázquez: el caso de la médica desaparecida es "muy complejo"

El subsecretario del Ministerio del Interior prefirió no dar detalles sobre la desaparición de la ginecóloga para no entorpecer la investigación, pero dijo que tienen "mucha información".

El subsecretario del Ministerio del Interior Jorge Vázquez dijo que el caso de la desaparición de la médica Milvana Salomone (48) "es muy complejo" y que tienen "mucha información" y esperan llegar "al mejor resultado posible".

"Sobre este caso concreto no quiero adelantar nada, no debemos hacerlo por razones de investigación, no se debe dar información que de repente pueda servirle más a los delincuentes que a aclarar el crimen, pero tenemos mucha información y esperemos que lleguemos al mejor resultado posible", aseguró Vázquez.

La Policía "peina" los barrios periféricos en busca de la médica ginecóloga desaparecida, cuya camioneta Kia Sportage apareció incendiada en la noche del domingo 17 de mayo.

Fuentes del caso indicaron a El País que todavía no hubo ningún contacto con la familia para pedir un rescate.



Jorge Vázquez, subsecretario del Ministerio del Interior. Foto: Captura/Unicom

ministerio del interior