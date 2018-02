Vázquez "estaba sacado, no quisimos seguir discutiendo", dijo el colono que lo enfrentó

Gabriel Arrieta, el colono que discutió ayer lunes con el presidente Tabaré Vázquez a la salida del Ministerio de Ganadería, habló hoy en Inicio de Jornada de radio Carve. Es que el mandatario llamó "mentiroso" al colono Gabriel Arrieta que, a su vez, le había dicho "seguí mintiendo", molesto porque la Mesa de Colonos no pudo participar ayer del inicio de las conversaciones gobierno-gremiales rurales.



El presidente “miente”, insistió esta mañana Arrieta. Y dijo que no se arrepiente “para nada” de haberlo llamado "mentiroso" en la cara al mandatario.



Arrieta agregó que los colonos fueron “preparados para que pasara esto”, hablando de que la Mesa de Colonos no pudo participar del inicio de las conversaciones entre el gobierno y las gremiales rurales, ya que “el ninguneo que nos hizo el Instituto de Colonización es el mismo que nos hizo Vázquez ayer".



“Han hecho una especie de Mides con la política del Instituto de Colonización", se quejó el colono.



Arrieta dijo que Vázquez “estaba sacado” y que por el “bienestar físico” del mandatario “no quisimos seguir discutiendo”.



Vázquez llegó ayer al Ministerio de Ganadería y fue saludado por algunas personas que estaban en la entrada de la calle Constituyente. Estuvo media hora en la reunión con varios ministros, las gremiales agropecuarias y los "autoconvocados". Allí, hizo declaraciones explicando las nuevas medidas del gobierno para el agro y luego se dirigió tranquilamente a la calle.



Cuando se subía al auto para irse, el colono Arrieta, de Kiyú, le dijo "seguí mintiendo" porque los colonos no habían sido recibidos. Mario Thedy, presidente de la Mesa de Colonos, había venido de Bella Unión, pero los funcionarios del ministerio no lo dejaron ingresar a la reunión porque aparentemente no estaba entre los invitados.



Vázquez salió del auto diciendo: "Yo no miento. Vos no tenés derecho. Vos me dijiste no mientas más, yo no miento".



Y cuando Arrieta se defendió recordándole que no habían sido tenidos en cuenta, el presidente le dijo: "A mí no me pidieron nada. Así que no me digas mentiroso, ¿entendiste? Me entendiste bien. No me digas mentiroso. Vos sos un mentiroso. (...) Porque a mí no me llegó ninguna solicitud de los colonos. Esto es serio. No es la marchanta. Retirá lo que dijiste, mentiroso. Es muy fácil esconderse atrás y gritar mentiroso. (...) Pero los colonos no pidieron nada, hermano. Pidan por escrito. No se suban al carro, loco. Hablen conmigo. Yo los recibo a todos. Nada, hasta luego", concluyó el presidente y volvió al auto para irse.

