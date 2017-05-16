Vacunaron a más de 300.000 personas contra la "influenza"

Casi otras 300.000 dosis esperan a la población vulnerable.

El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, informó ayer que a casi un mes de iniciada la campaña de vacunación contra la gripe, también conocida como vacuna contra la influenza, ya se aplicó más de la mitad de las dosis previstas, unas 300 mil de las 600.000 compradas a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El jerarca recordó que los grupos de riesgo son los niños mayores de seis meses, las embarazadas, los adultos mayores de 65 años, el personal de la salud y todo aquella persona que sufra una enfermedad crónica que puede empeorar con un cuadro gripal, debido a la debilidad del sistema inmunitario del paciente.

"Todavía sigue percibiéndose como algo muy banal pero en determinados cuadros puede ser fatal", advirtió el ministro Jorge Basso.

El año pasado, el Ministerio de Salud Pública había comprado 500.000 dosis, que se acabaron rápidamente, por lo cual hubo que adquirir 100.000 más, que se acabaron el 22 de junio.

Después de eso el sistema sanitario se quedó sin vacunas contra la gripe, puesto que no había más tampoco en los laboratorios de procedencia. La alta densidad de personas que decidió vacunarse en 2016 tuvo relación con más de un factor, además de la campaña pública que se hace siempre antes del ingreso de los primeros fríos. El año pasado, por un lado el invierno se adelantó, con muy bajas temperaturas y sensaciones térmicas a partir de abril. Por otro lado, poco después, comenzaron a difundirse varios casos de gripe A (H1N1), hasta que en mayo se dieron cuatro que fueron mortales.

En 2016 la vacunación alcanzó cifras de más del 60% en el personal de salud, en tanto para las embarazadas, niños y personas mayores fue de entre 30% y 35%.

El ministro Basso también recordó que los centros asistenciales públicos y privados incorporaron, dentro del marco del Plan Invierno, nueva tecnología a través de técnicas de ventilación no invasivas para atender a personas con enfermedades respiratorias, .

"En 2016 tuvimos varias experiencias y ahora las estamos extendiendo a todo el sistema de salud".

Las vacunas, que son gratuitas, están disponibles en 462 centros del país. En aquellos que disponen de internet, este año se comenzó a utilizar un software que permitirá tener un registro de las personas vacunadas.

Basso explicó que se pretende tener un control informatizado, para que cualquier prestador de salud pueda, en cualquier parte del país, saber si la persona se vacunó o no, más allá de que tenga consigo el carné que lo acredita.

El ministro de Salud aseguró que las dosis adquiridas actúan contra las cepas más frecuentes de gripe en el país pero no existe un 100% de cobertura o éxito debido a que hay virus de la gripe que cambian todas las temporadas.

Plan invernal: continúan vacunando en todo el país. Foto: Ariel Colmegna

VACUNA DE LA GRIPE