Uruguay votó resolución de la OEA porque "no decía 'rechazar' o 'condenar'"

El canciller Rodolfo Nin Novoa se refirió esta mañana al voto afirmativo de Uruguay en la OEA para exhortar a Venezuela a que postergue las elecciones presidenciales que tiene previstas para el 22 de abril.



En declaraciones al programa En Perspectiva, el ministro de Relaciones Exteriores explicó que Uruguay votó la declaración "porque sacamos los términos 'rechazar' o 'condenar'" para poner un exhorto al gobierno venezolano en su lugar.



"La diferencia sustancial es que exhortar significa dialogar también. Cuando usted va a dialogar con alguien le está pidiendo cosas, el término correcto es que se está exhortando a hacer determinadas cosas y esa es la línea de Uruguay, en la OEA no se rechazó ni se condenó nada", señaló.



Sobre el parecido que hay entre la declaración de la OEA y la que días antes hizo el grupo de Lima (al que Uruguay no pertenece), Nin Novoa afirmó que el gobierno "se mueve dentro de las organizaciones institucionales y regionales" y que el grupo de Lima "es un grupo de amigos, no tiene institucionalidad".

Sobre las críticas que recibió por parte de integrantes del Frente Amplio, el canciller sostuvo que "con toda franqueza", hay que" asumir y discutir, sin dramatizar, que hay dos visiones (en el FA) respecto a la política internacional del Uruguay", y añadió que "tendremos que discutirlas, abordarlas, dirimirlas y administrarlas".



Señaló que el lunes en el Consejo de ministros informó sobre la votación y la decisión que llevó a Uruguay a votar con el bloque opositor al chavismo en la OEA y no recibió "objeciones" por parte de integrantes del gabinete.



"Uruguay apostaba al diálogo, a darle (a Venezuela) una oportunidad para que incorporara la normativa vigente del Mercosur", indicó Nin. Hasta que "al final, cuando se decide suspender a la Asamblea Nacional y convocar a la Constituyente, en Buenos Aires comenzamos con la discusión de que ese era un tema demasiado grave, que obligó a Maduro a rever esa situación y que además demostraba que el Poder Judicial estaba subordinado al Ejecutivo, porque fue Maduro el que dijo 'sancionen' y después 'retiren la sanción'".



Al ser consultado sobre por qué Uruguay se encuentra entre los que piden postergar las elecciones venezolanas, Nin afirmó que "cuando uno ve que en un país los principales líderes están presos, exiliados fuera del país, exiliados en la Embajada de Chile, proscriptos por 15 años, cuando uno ve que la Asamblea Nacional ha dejado de funcionar, cuando se dice que se va a llamar a elecciones en la AN que tiene mandato hasta 2020, a uno le afloran los valores democráticos".

Y en este sentido manifestó que para que existan garantías democráticas "los partidos menores o de oposición deben tener garantizada la posibilidad de tener acceso al gobierno alguna vez. Pero las posibilidades tienen que ser iguales para todos. Cuando hay restricciones para el acceso a los medios, normas administrativas donde hay que inscribirse a cada rato, cambiar las reglas y los partidos opositores no pueden cumplirlas, me parece que hay situaciones donde no hay posibilidades de que la rotación de partidos se haga efectiva".



Consultado sobre la injerencia externa sobre Venezuela que algunos sectores del FA denuncian, Nin Novoa reconoció que "puede ser que haya presión de Estados Unidos" pero que el gobienro uruguayo "no actúa al son de la música de EE.UU.". En este sentido, recordó cuando Nicolás Maduro lo acusó de complotarse con el gobierno estadounidense contra el país caribeño: "Le pedimos una ratificación o rectificación y no hizo nada. Y después de eso nos llamaron para consultar si queríamos participar de la facilitación al diálogo y olvidando ese agravio les dijimos que sí, demostrando por enésima vez que lo que queremos es el diálogo en Venezuela y que si somos un factor que puede ayudar a dialogar, lo hacemos. Lo hicimos, nos reunimos en la OEA, pedimos información, quedamos en una nueva convocatoria y nuevamente quedó en nada".



Al consultarle si la situación de Uruguay a la salida de la dictadura, en la que candidatos como Wilson Ferreira Aldunat y Líber Seregni estaban proscriptos, es similar a lo que ocurre en Venezuela, el canciller manifestó que "son dos cosas totalmente diferentes. "En Uruguay cuando aceptamos ir a las elecciones con proscriptos, era porque la dictadura se iba. Aquí hay proscriptos y Maduro no se va. No es que Maduro esté negociando su salida", sentenció