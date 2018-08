Uruguay reinstaura la devolución de 22 puntos de IVA a los turistas extranjeros

A partir de octubre y hasta abril Uruguay volverá a implementar el descuento de 22 puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los turistas no residentes. Además, se mantiene el crédito fiscal de 10,5 % del impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF) a quienes alquilan inmuebles a turistas del exterior.



Hace ya varios años que el gobierno uruguayo viene implementando un paquete de beneficios de este tipo para atraer a los visitantes extranjeros y el mismo ha ido variando: a partir de mayo de este año, por ejemplo, la devolución total del IVA (que era de 18 puntos) de la que gozaban los no residentes pasó a ser de nueve puntos.



En la mañana de hoy lunes se realizó una nueva sesión del Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva de Presidencia y al finalizar el encuentro los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y la titular de Turismo, Liliam Kechichian, dieron la noticia.



Se informó que la nueva rebaja de los puntos de IVA se aplicará en rubros gastronómicos, actividades de catering y en alquiler de autos. Será válido para los turistas que abonen con tarjetas de crédito emitidas en el exterior. Finalizado el mes de abril se evaluará la situación para ver cómo seguir.

Kechichian señaló que desde el gobierno vieron encenderse "algunas luces amarillas" respecto a la situación en Argentina y que por ese motivo "se ha tomado esta decisión que es una herramienta en la cual hemos tenido una experiencia larga y se ha mostrado como una herramienta poderosa para la conquista de esos turistas argentinos".



Además, contó que su cartera está trabajando en un estudio de mercado en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Córdoba para conocer "el estado de ánimo y la decisión de vacacionar o no de los argentinos" en nuestro país.



"No podemos ignorar las relaciones de inestabilidad que hay en este momento en nuestro país vecino que se manifiestan en una gran volatilidad cambiaria que altera las relaciones de precios entre los dos países y las paridades de poderes de compra", sostuvo por su parte Astori.



Y añadió que "por eso, con criterio preventivo y la experiencia acumulada hemos resuelto reinstaurar algunos beneficios del pasado que habíamos suspendido por la buena evolución que ha tenido el turismo receptivo en los últimos tiempos".



El ministro de Economía habló también sobre el costo que suponen para Uruguay las medidas tomadas para incentivar el turismo y dijo que se tomó "como referencia la experiencia ya acumulada, sobre una base anual, y teniendo en cuenta que ha habido también una devaluación significativa de la moneda uruguaya en los últimos tiempos, estamos asignando a este estímulo una renuncia fiscal levemente superior a los US$ 20.000.000".



Astori añadió que en Argentina "hay un desorden macroeconómico importante que se manifiesta en desequilibrios” como por ejemplo la inflación o el tipo de cambio y que en Uruguay son aspectos que “tenemos que seguir con atención porque estamos hablando de un gran vecino”.



"Precisamente con la excepción de esta actividad (el turismo) en la que Argentina es por lejos el principal cliente (...) Uruguay logró desacoplarse en una proporción significativa de la realidad argentina. Y aquí estoy hablando de la producción y el comercio de bienes, la inversión, y al mismo tiempo la realidad financiera de uno y otro país", agregó el jerarca.



Y señaló que "hoy Uruguay está mucho menos expuesto que cuando la crisis de 2002 al riesgo argentino".